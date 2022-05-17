安珀赫德回應「酒瓶性侵」被罵翻 竟說「我不記得了」

安珀赫德在法院上言詞反覆。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元毀謗官司再度開打，強尼戴普派出律師團王牌，美女律師卡蜜兒瓦斯奎（Camille Vasquez）詰問安珀赫德，果然言詞犀利，卡蜜兒更提到「酒瓶性侵 」事件的時間順序，為何要在被攻擊後仍寫情書給對方，也沒有就診紀錄，只見安珀回應「跟我之前說的一樣，我不記得事情的發生順序」，被網友罵翻。

強尼戴普在官司上獲得民意支持。（歐新社）

卡蜜兒提到安珀早在2012年就遭受家暴 ，但她仍送給強尼一把刀，納悶表示「妳會送刀給一個傷害妳的人嗎？」安珀首先承認，但強調之後完全不知道強尼會用這把刀傷害她，至於安珀對外表示的「酒瓶性侵」事件，律師詢問強尼在手指被削去一節的情況下，是否仍像她所說的，執意強壓她，要拿酒瓶性侵，安珀則表示記不得事情順序了。

強尼戴普的律師卡蜜兒瓦斯奎不斷詰問安珀赫德。（路透）

卡蜜兒更進一步詢問，那為何沒有安珀當下的驗傷、就診紀錄？安珀則回應「我沒有尋求治療」，並補充身體其實沒有受傷，但身心遭受極大痛苦。而在雙方互相告發之後還有一起出遊，安珀還有寫情書給對方，並有「真愛不僅僅是激情的瘋狂」、「我要撕碎你」等瘋狂字句，安珀則承認這封信由她所寫，至於情書最後落款的「Slim」，是強尼戴普對她的親暱愛稱。

強尼戴普、安珀赫德在「酒瓶性侵」事件後仍有出遊合影，強尼的手上還有紗布。（取材自YouTube）

另有一封安珀的手寫信，上面明顯寫著「強尼是我最不想傷害的人」、「永遠沒有足夠的理由傷害你」，讓卡蜜兒質疑這一點安珀當下的心情狀態，安珀則回應在澳洲 的酒瓶性侵事件之後，看到強尼已經努力保持清楚，而他大部分的攻擊都是受到酒精、毒品的影響，「事情總是有好的時候，當時也真的一度很美好」，安珀的一番言論目前也激起歐美網友激烈討論。