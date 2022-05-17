我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加槍擊案 藍、綠、紅華人擔心矛盾深化

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

英國亞洲酷兒影展 台灣首次推出「霧中」VR體驗

中央社／倫敦17日專電
英國亞洲酷兒影展18日登場，選映來自17個東亞和東南亞國家、總計超過50 部影像作品，台灣將首次提供沉浸式體驗，放映影像藝術家周東彥的虛擬實境（VR）作品「霧中」，結合實景與VR裝置，呈現三溫暖中的亞洲同志情慾文化。（文化部駐英國台北代表處文化組提供）
英國亞洲酷兒影展18日登場，選映來自17個東亞和東南亞國家、總計超過50 部影像作品，台灣將首次提供沉浸式體驗，放映影像藝術家周東彥的虛擬實境（VR）作品「霧中」，結合實景與VR裝置，呈現三溫暖中的亞洲同志情慾文化。（文化部駐英國台北代表處文化組提供）

英國亞洲酷兒影展18日登場，選映來自17個東亞和東南亞國家、總計超過50部影像作品，台灣將首次提供沉浸式體驗，放映劇場導演、影像藝術家周東彥的虛擬實境（VR）作品「霧中」。

「霧中」曾入圍2021威尼斯影展VR非競賽單元，此次在英國亞洲酷兒影展（Queer East Film Festival）登場是英國首映。影展邀請英國專業劇場設計團隊在倫敦知名藝文複合場館The Horse Hospital為作品打造專屬空間，結合實景與VR裝置，呈現三溫暖中的亞洲同志情慾文化。

英國亞洲酷兒影展（Queer East Film Festival）18至29日在倫敦8處場館與英國電影協會（BFI）舉行實體放映；除了「霧中」，台灣片單包括經典修復作品「女子學校」、當代新銳導演郭玄奇的「迷藏」與宋康欣的「安可瑪莎」等。「霧中」的VR體驗時間則是20至24日。

值得一提的是，李美彌導演「台灣都市女性三部曲」之一、1982年在國立屏東女子高級中學取景的「女子學校」是修復後在英國首映，也是該片問世40周年，影展特別安排在英國電影協會「南岸電影中心」（BFI Southbank）放映，並邀請國家影視聽中心執行長王君琦透過視訊舉行映後座談。

此外，「迷藏」和「安可瑪莎」分別著墨青少年性別探索和老年同志議題，展現台灣酷兒影像內容的深度與多樣性。

創辦於2020年的英國亞洲酷兒影展普獲英國觀眾和專業人士肯定；除了台灣的文化部外，在英國也持續獲英國電影協會、英格蘭藝術委員會（Arts Council England）等專業機構支持，觀影人次累計超過1萬。

影展曾以台灣、日本為焦點主題國家，今年則聚焦泰國。結束倫敦各場次後，影展8月至12月將巡迴全英國。

除了實體放映，影展也與英國電影協會的自有線上串流平台BFI Player合作，至明年5月的一年期間，選映10部亞洲酷兒短片。

英國 影展 電影

上一則

坎城影展防疫規定鬆綁 下一群聚、疫情爆發危險場合？

下一則

「水行俠」桃花朵朵開 最新緋聞女主角出乎各方意料

延伸閱讀

安珀赫德終承認沒捐出承諾的款項 之前都撒謊

安珀赫德終承認沒捐出承諾的款項 之前都撒謊
菲候任總統馬可仕被批 假裝有牛津學位

菲候任總統馬可仕被批 假裝有牛津學位
賀英女王「白金禧」 阿湯哥偷打片挨轟

賀英女王「白金禧」 阿湯哥偷打片挨轟
安珀赫德：婆婆剛死 強尼戴普就吵「床上有大便」

安珀赫德：婆婆剛死 強尼戴普就吵「床上有大便」

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

2022-05-13 22:19
楊冪身為頂流女星，衣著價格不便宜。（取材自微博）

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

2022-05-14 02:28
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。圖／摘自twitter

強尼戴普網路人氣旺 放下官司歐洲度假 安珀如過街老鼠

2022-05-14 16:41
伊能靜近期宅家防疫，曬自拍萌照。(取材自Instagram)

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

2022-05-14 08:57
馬思純曾以「七月與安生」拿下金馬影后。取材自微博

金馬影后馬思純爆已婚 赴英待產淪女僕服侍男友

2022-05-10 01:07
陳妍希（右）和陳曉婚姻常被唱衰，但兩人感情至今仍甜蜜。（取材自臉書）

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況

2022-05-11 02:28

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘