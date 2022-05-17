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坎城影展防疫規定鬆綁 下一群聚、疫情爆發危險場合？

記者蘇詠智／即時報導
本屆坎城影展的主要競賽評審團已全員到齊。（路透）
本屆坎城影展的主要競賽評審團已全員到齊。（路透）

第75屆坎城影展即將正式開跑，由法國影帝文森林登領軍的評審團已全員到齊，工作人員也忙著布置主會場前的紅地毯，相較於前年因為新冠肺炎疫情被迫取消實體活動、去年延到7月舉行，今年總算回復到5月下旬舉辦。雖然看似已恢復正常，卻有不少人擔心本次影展將成為新冠肺炎疫情散布的危險環境，畢竟之前有眾多影人群聚的英國影藝學院獎頒獎典禮或是紐約大都會藝術博物館慈善晚宴，都有來賓在出席後感染新冠肺炎，坎城主辦單位對於防疫規範的放寬，讓風險變得更大。

根據「綜藝報」報導，去年坎城影展主辦單位要求所有進入會場的人，每天都要接受唾液檢測，今年則沒有強制規定，就連觀賞影片播映時，也不強迫一定要全程戴口罩，只是會「強烈建議」要戴，戴不戴也是看片觀眾的自由。主辦單位還是會讓負責驗票或是保管隨身物品的工作人員戴口罩，讓擔憂近距離接觸被傳染的觀眾安心，可是從影展起跑前的記者會來看，疫情固然尚未結束，大家卻已防疫疲勞，整場不但只被提出一個問題是關於防疫，也只有少數在場人士戴口罩，顯然主辦單位如果不強破，很多人是不會要戴口罩的。

目前法國規定在大眾運輸工具上一定要戴口罩，不確定能否讓從各國前來參與活動的影人們受到影響、願意照辦，也難怪「綜藝報」訪問到一位公關公司的高層，表示他今年手上沒有客戶要參加，他也不用跟著去，感覺就像是中了樂透一樣幸運。

坎城影展工作人員在布置星光大道，沒多少人戴口罩。（路透）
坎城影展工作人員在布置星光大道，沒多少人戴口罩。（路透）
本屆坎城影展各項正式活動即將展開。（路透）
本屆坎城影展各項正式活動即將展開。（路透）

坎城影展 口罩 疫情

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