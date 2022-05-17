最富有漫畫英雄巨石強森身家8億 比威爾史密斯多1倍

巨石強森是最富有的DC漫畫片演員。（路透資料照片）

漫畫英雄電影持續稱霸全球票房，擔任主角的演員都有機會大發利市，不過在DC漫畫（Detective Comics）影片群星之中，誰才是最富有的那一位？據估計應是目前還未上映的「黑亞當」（Black Adam）巨石強森 （Dwayne Johnson），他的身家約達8億美元，比排名亞軍的威爾史密斯 （Will Smith）還多出一倍多。

扮演漫畫英雄影片的主角，除了原本的片酬外，常常還能按一定比例分紅，若是票房開出大紅盤再拍續集，酬勞還有大幅成長的空間，因而成為近年來不少藝人最熱中的工作。巨石強森在演出「黑亞當」之前，早就蟬聯好幾年的「收入最高演員」冠軍，登上最有錢DC漫畫片演員寶座，一點都不讓人意外。

威爾史密斯在DC漫畫片要角中也算是相當富裕。（路透資料照片）

而在「自殺突擊隊」（Suicide Squad）飾演「死亡射手」的威爾史密斯，在1990年代後期的地位有如當今的巨石強森，自然是好萊塢眾星裡的大富翁，身家據估計達3億5000萬美元。

班艾佛列克沒有自己扮演的蝙蝠俠那麼有錢。（路透資料照片）

排名第三與第四的剛好是兩代蝙蝠俠班艾佛列克 （Ben Affleck）、羅伯派汀森（Robert Pattinson），前者的身家約為1億5000萬美元，後者則為1億美元。

儘管蝙蝠俠是DC漫畫中最富有的角色之一，班與羅伯的身家豐厚程度明顯不及巨石強森和威爾史密斯，但至少比其他幾位英雄主角要好得多。