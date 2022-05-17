奧莉維亞稱霸告示牌 BTS三奪最佳團體 平「1世代」紀錄

「最強新人」奧莉維亞是本屆告示牌音樂獎的最大贏家。（路透資料照片）

2022年告示牌音樂獎頒獎典禮在拉斯維加斯米高梅酒店花園體育館舉行，一個多月前才在此成為葛萊美 獎大贏家之一的「最強新人」奧莉維亞（Olivia Rodrigo），再次成為告示牌音樂獎的最大贏家，獲得最佳女歌手、最佳新人等七大獎。藝名改為「耶」（Ye）的肯伊威斯特（Kanye West）得到最佳福音歌手、最佳福音專輯等六獎居次，蜜桃貓朵佳（Doja Cat）獲四獎也表現不俗。

來自加拿大的樂壇紅星德瑞克（Drake），含今年所獲的5座獎、個人共拿下34座告示牌音樂獎，是目前獲獎最多的男藝人，女藝人方面由泰勒絲（Taylor Swift）的29座排名史上第一，她今年也拿下最佳鄉村專輯、最佳鄉村女歌手等4獎。

「防彈少年團」在本屆告示牌音樂獎仍非常風光。（路透資料照片）

南韓天團「防彈少年團」（BTS ）在美國人氣極旺，本屆告示牌音樂獎不但拿下最佳團體／組合、最佳歌曲銷售藝人等獎，夯歌「Butter」也獲得最佳銷售單曲，BTS含今年在內已是第3次獲告示牌音樂獎的最佳團體／組合獎，打平英國 天團「1世代」紀錄，證明他們在美國樂迷的眼中，魅力完全不輸給西洋男團。