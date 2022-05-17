賀英女王「白金禧」 阿湯哥偷打片挨轟
英國伊莉莎白二世女王即將在6月盛大舉辦就位70周年「白金禧」慶祝活動，有線頻道ITV也規畫了慶祝節目，除了女王是當然的焦點外，還請來奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）演出，並有超級巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）參與，雖然阿湯人氣旺、走到哪兒都受到歡迎，可是在英國皇室迷的眼中，這節目的重點就該是女王，湯姆克魯斯在訪談中提到新片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），等於是藉機置入，是一種很不得體的行為。
女王的「白金禧」是英國上上下下都高度關注的大事，皇室人員更是嚴陣以待，甚至為了擔憂從美國帶著孩子返英的哈利王子與妻子梅根可能搶走女王的鋒頭，對於他們參與的程度和露臉的時間嚴格設計、控管，卻沒想到ITV的特別節目邀到湯姆克魯斯加入，本來廣受影迷歡迎的阿湯，竟也成為壓倒女王丰采的威脅，皇室迷更受不了他偷偷幫自己的新片宣傳，難得對他有了抱怨，讓人格外感受到英國皇室迷對女王的絕對忠誠與崇拜，不容任何人破壞。
諷刺的是，媒體倒是沒有像過去為了女王而修理梅根、哈利那樣對阿湯，反而還抱怨ITV的慶祝節目太為了滿足女王個人喜好，因此缺乏讓年輕觀眾感到有趣的內容，令人昏昏欲睡，巴不得阿湯能夠像他在聖地牙哥出席「捍衛戰士：獨行俠」首映會那樣搭乘直升機降落在航空母艦上帥氣出場，至少還會有點刺激的畫面，不會像現在這樣從頭沉悶到尾。
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