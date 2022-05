「奇異博士2」北美賣座 前007丹尼爾克雷格差點客串

「奇異博士2:失控多重宇宙」北美票房即將突破3億美元大關。(取材自IMDb)

今年暑期票房大戰開跑沒兩周,漫威 最新大片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)就已經要蟬聯北美雙周冠軍,且近日賣座數字即可望突破3億美元大關,美國各地的戲院業者都認為這是景氣逐漸回復到疫情之前的好兆頭。

之前市場分析都預期今夏兩部漫威影片「奇異博士2:失控多重宇宙」、「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)在北美都有機會票房飆破3億美元。

「侏羅紀世界:統霸天下」被「富比世」看好將是今夏北美票房冠軍。(取材自IMDb)

「富比世 」預測今夏美國票房成績,最看好6月要上映的「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World: Dominion),認為票房有機會達到4億美元,而湯姆克魯斯(Tom Cruise)的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)並未特別被「富比世」看好,卻在試片傳出驚人好評,片子的「錢景」被看好,有機會創下阿湯近年最出色的票房表現。

丹尼爾克雷格被揭露原本有望在「奇異博士2:失控多重宇宙」客串。(路透資料照片)

近日被揭露已卸任的「007」丹尼爾克雷格(Daniel Craig)本來有機會在片中客串演出一位超級英雄,最終因為擔心被傳染新冠肺炎可能影響家人和拍攝中的「鋒迴路轉2」(Knives Out 2)沒能落實,劇組改找了另一位被粉絲期待的大牌接手,儘管漫威迷對目前的演員並未不滿意,想到原本可能是丹尼爾克雷格,還是感到有些遺憾,希望漫威日後還有別的角色能敲定他擔任。