「奇異博士2」北美賣座 前007丹尼爾克雷格差點客串

「奇異博士2：失控多重宇宙」北美票房即將突破3億美元大關。（取材自IMDb）

今年暑期票房大戰開跑沒兩周，漫威 最新大片「奇異 博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）就已經要蟬聯北美雙周冠軍，且近日賣座數字即可望突破3億美元大關，美國各地的戲院業者都認為這是景氣逐漸回復到疫情之前的好兆頭。

之前市場分析都預期今夏兩部漫威影片「奇異博士2：失控多重宇宙」、「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）在北美都有機會票房飆破3億美元。

「侏羅紀世界：統霸天下」被「富比世」看好將是今夏北美票房冠軍。（取材自IMDb）

「富比世 」預測今夏美國票房成績，最看好6月要上映的「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion），認為票房有機會達到4億美元，而湯姆克魯斯（Tom Cruise）的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）並未特別被「富比世」看好，卻在試片傳出驚人好評，片子的「錢景」被看好，有機會創下阿湯近年最出色的票房表現。

丹尼爾克雷格被揭露原本有望在「奇異博士2：失控多重宇宙」客串。（路透資料照片）

近日被揭露已卸任的「007」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）本來有機會在片中客串演出一位超級英雄，最終因為擔心被傳染新冠肺炎可能影響家人和拍攝中的「鋒迴路轉2」（Knives Out 2）沒能落實，劇組改找了另一位被粉絲期待的大牌接手，儘管漫威迷對目前的演員並未不滿意，想到原本可能是丹尼爾克雷格，還是感到有些遺憾，希望漫威日後還有別的角色能敲定他擔任。