「水中蛟龍」染疫 麥莉前男友寇弟險沒命

麥莉上個月初宣告感染新冠肺炎，病況並不很嚴重。（路透資料照片）

歐美持續有名人感染新冠肺炎 ，不過因為各自體質、接種疫苗狀況等不同，發病的嚴重程度也大有差異。麥莉希拉（Miley Cyrus）上個月初宣告確診，聲明中感覺不出太受影響，倒是她的澳洲 籍前男友寇弟辛普森（Cody Simpson），雖是游泳 選手，應該身強體壯，卻病到差點以為自己會死掉。

寇弟辛普森坦言差點以為會因新冠肺炎而送命。（路透資料照片）

麥莉有一陣子對於澳洲男似乎情有獨鍾，不只前夫連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）是澳洲人，和連恩離婚後搭上的寇弟也是澳洲土生土長，不過她與寇弟的戀情維持了十個月就結束，之後彼此各有新歡，卻在近期先後搭上新冠肺炎的話題。麥莉是在上個月初確定被傳染，在此之前她才辦完南美洲的巡迴演唱會，和巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利等地的粉絲有近距離互動，可能因此被新冠病毒侵襲。然而她在推特上卻強調這一切「絕對值得」，沒有後悔和樂迷面對面，也透露身體無大礙，粉絲不用太過擔憂。

她的澳洲前男友寇弟，儘管是因在樂壇發展而成名，卻從小就一直是游泳選手，成為當地著名藝人後也沒放棄進軍奧運泳賽的夢想，不料感染新冠肺炎後就臥病不起，形容當時的狀況：「真的非常嚴重，我以為會死掉，真的很慘。」雪上加霜的是，新冠肺炎恐留下永久的傷害，讓他擔心肺活量被影響、會削弱進軍巴黎奧運的機會。所幸他還年輕，經過休養之後，已經又能再參與訓練，回復「水中蛟龍」的姿態。