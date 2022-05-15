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「從地心竄出」男星佛瑞德華德 79歲逝世

娛樂新聞組／綜合報導
曾主演「從地心竄出」的老牌演員佛瑞德華德日前去世，享壽79歲。（美聯社）
曾主演「從地心竄出」的老牌演員佛瑞德華德日前去世，享壽79歲。（美聯社）

曾主演「從地心竄出」（Tremors）、「太空先鋒」（The Right Stuff）、「絲克伍事件」（Silkwood）等片、常扮演硬漢角色的老牌演員佛瑞德華德（Fred Ward）日前過世，享壽79歲。公關人員表示，為尊重家屬意願，不會公布佛瑞德華德的死因與地點。

路透報導，佛瑞德華德繞了一圈才走上演員之路，他在1960年代曾於美國空軍服役三年，之後在阿拉斯加當過伐木工人，也當過拳擊手，鼻梁因此被打斷過三次，還當過能在餐廳快速出餐的速食廚師。1993年靠電影「銀色．性．男女」（Short Cuts）裡的表現贏得一座金球獎，以及威尼斯影展最佳整體演出獎。

根據網路電影資料庫IMDb頁面介紹，佛瑞德華德的演藝生涯超過40載，從1970年代初期參演外國電影開始，一直到2015年在電視連續劇「無間警探」（True Detective）演出最後一個角色。

他於1983年與梅莉史翠普（Meryl Streep）演出「絲克伍事件」（Silkwood）。他在怪獸恐怖喜劇「從地心竄出」（Tremors）裡和凱文貝肯（Kevin Bacon）飾演一對修理工搭擋，打敗從地底下竄出的史前巨蟲，拯救內華達州沙漠社區群眾，後來又主演續集「從地心竄出2」（Tremors 2： Aftershocks）。

他離世後留下結褵27年的妻子瑪麗─法蘭絲（Marie-France Ward）與兒子簡戈（Django Ward）。

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