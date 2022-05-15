「小甜甜」布蘭妮心碎宣布流產 上月初才透露懷孕喜訊

布蘭妮渴望與未婚夫山姆生兒育女。（取材自Instagram）

歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）上個月初才開心在社群網站 上宣布懷孕喜訊，未婚夫山姆（Sam Asghari）也表示認真面對升格為人父這件事，兩人更被傳已經定下婚期，看似一切都往幸福圓滿的方向發展，不料才短短一個多月，他們就在社群網站上聯名發表聲明，表示「奇蹟寶寶」已經流掉，後悔當初也許該再等穩定一點才公開，希望外界在此艱難時刻尊重他們的隱私 。

昔日以「小甜甜」青春俏麗形象風靡全球的布蘭妮，之後卻經歷了近20年的戲劇般人生，更曾經被父親監管自己的一切、喪失人生自主權10多年，直到去年11月經由法庭宣判才重新拿回人生自主權，可以隨心所欲過生活。再次得以掌握自己生活的她，變得開放、大膽，和山姆一起共渡海島假期時，更是拍下一堆全裸照片，三不五時在社群網站上發布，讓部分網友憂心她的情緒是否又出問題，在向外界求援？

布蘭妮與山姆聯名宣布兩人愛的結晶已不幸流產。（取材自Instagram）

上個月初，布蘭妮發文寫道自己不是吃太多變胖，而是肚子裡有了小生命，還透露要暫時無法再公開露面，顯然這個期盼多時的孩子為她帶來許多的幸福感，卻沒想到彼此緣分這麼短。布蘭妮和山姆聯合聲明中寫道：「對任何父母而言，這都是傷心欲絕的時刻，也許我們該等到再久一點才宣布，可是我們實在太過興奮想要分享這個喜訊，我們對彼此的愛就是我們的力量，我們會繼續努力擴大我們美麗的家庭。」

布蘭妮和前夫凱文費德林（Kevin Federline）生了兩個兒子，都已經是10多歲的少年。她一直很想再當媽媽，尤其是與山姆共有的愛情結晶，本以為美夢成真，卻很快夢醒，粉絲們心疼又不捨，只能留言為她加油打氣，希望她調養好身體，重新再出發。