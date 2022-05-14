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柴克艾福隆新片演爸爸 「小鮮肉」形象鮮明 影迷難接受

記者蘇詠智／綜合報導
柴克艾福隆曾是全球少女崇拜的青春偶像，「小鮮肉」形象鮮明。（路透資料照片）
柴克艾福隆曾是全球少女崇拜的青春偶像，「小鮮肉」形象鮮明。（路透資料照片）

時光飛逝，昔日萬千少女眼中的帥氣偶像柴克艾福隆（Zac Efron），在最近推出的新片「燃火的女孩」（Firestarter）中，首度升格演12歲女孩的爸爸，影迷直呼難以接受，不過他也因此被關心「是否考慮成家」，他笑稱可以從演別人的父親開始慢慢做準備。

柴克艾福隆今年34歲，演爸爸完全合理，但他從主演迪士尼頻道「歌舞青春」（High School Musical）系列走紅以來，大都扮演俊俏、受女生歡迎的帥哥主角，「小鮮肉」形象太深植人心，才會讓觀眾對他一下子在戲裡有個12歲的女兒沒有心理準備。

不要說觀眾，他自己也不如想像中安然接受：「我第一天拍攝，之前才隔離兩周，來到片場突然就有這麼大的女兒，還要拍一場父女間的親情重頭戲，才發現我根本缺乏準備，之前應該再多考慮一點，還好我有個很棒的『女兒』。」

他指的是童星萊恩基雅拉阿姆斯壯（Ryan Kiera Armstrong），萊恩扮演片名所指的「燃火的女孩」，這部由史蒂芬金（Stephen King）小說改編的影片，舊版電影由茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）主演，萊恩勢必難逃被與茱兒比較，柴克力挺「女兒」，盛讚萊恩表現出色，茱兒應該會喜歡這個新版。

柴克之前在澳洲拍攝外景實境節目，也在當地交了女朋友，各方期待他能走入婚姻、生兒育女，他覺得目前還不夠成熟，要真的當爸爸，尚需準備，可是不排除在幾年之後真的生小孩。他也透露，仍很懷念拍「歌舞青春」系列的日子，倘若有機會參與該系列的續篇或是重啟，他絕對會點頭。

柴克艾福隆(右)在新片中扮演萊恩基雅拉阿姆斯壯的父親。 （取材自Instagra...
柴克艾福隆(右)在新片中扮演萊恩基雅拉阿姆斯壯的父親。 （取材自Instagram）

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