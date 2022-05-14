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拍玩命關頭10 傑森摩莫亞與莎莉賽隆傳緋聞

記者蘇詠智／綜合報導
莎莉賽隆(左)與傑森摩莫亞微笑相擁，卻衍生出一段緋聞。（取材自Instagram）
莎莉賽隆(左)與傑森摩莫亞微笑相擁，卻衍生出一段緋聞。（取材自Instagram）

「玩命關頭」（The Fast And The Furious）系列一直都以刺激動作場面作主要噱頭，愛情鮮少被主打，然而正在羅馬拍攝的第10集，卻成了八卦刊物所指的最新緋聞爆發地，盛傳扮演大反派的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），年初才宣布和妻子分開，馬上被稱和片中的邪氣惡女莎莉賽隆（Charlize Theron）打得火熱，彼此之間充滿曖昧火花。

傑森摩莫亞曾自稱小時候在電視中看到扮演「天才老爹」（The Cosby Show）2女兒的麗莎波奈特(Lisa Bonet)，就視她為未來結婚的對象，長大後果真有緣將女神娶回家，兩人還生了一對兒女。照說曾經如此深愛，若離異很難太快走出陰霾，但傑森在羅馬拍「玩命關頭10」卻沒有太鬱悶的感覺，還會在空檔到著名的古競技場參觀，「New Idea」雜誌稱金獎影后莎莉賽隆是傑森心情愉悅的關鍵。

報導中引述不具名消息人士的說法，傑森與莎莉從第一天一起拍戲就互相吸引，傑森對於有影后頭銜的莎莉很敬畏，莎莉過去拍片常因為大姐氣焰過盛，與同片的合作男星無法和睦相處，然而她和傑森並沒有緊張的場面，反而是打情罵俏的感覺更多，有了莎莉的陪伴，傑森才更能平靜面對婚變。

對此，專門打臉八卦的網站稱這緋聞的來源不過是莎莉賽隆自己在社群網站上發布與傑森合照，兩人看來都帶著微笑，彼此並未針鋒相對是肯定的，但說他們已經成為「情侶」，就真的過度解讀。

八卦 緋聞 社群網站

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