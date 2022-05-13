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強尼戴普、安珀赫德官司吵翻天 最意外主角竟是他們

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普與前妻的誹謗官司進行至今，還是較受到公眾輿論的支持。（路透資料照片）
強尼戴普與前妻的誹謗官司進行至今，還是較受到公眾輿論的支持。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）5000萬美元誹謗官司還在進行階段，卻已成為年度最受矚目的娛樂界大事之一，除了事件本身的戲劇性、男女雙方的知名度與話題性之外，還有一樣很重要的因素：全球網友的熱中參與、甚至推出相關的迷因與哏圖，社群網站上更充滿著關於此事的2創短片，連本來沒有認真關注的網友都很難不注意到，使得話題熱度始終居高不下。

有意思的是，幾年前安珀赫德指控強尼戴普會家暴，搭上「Me Too」話題列車，在離婚事件中佔盡便宜，本來是巨星的強尼因此形象和事業跌谷底，然而他的影迷人數眾多，經過了幾年的忍耐，積蓄成不可忽視的龐大力量，高呼要「還他一個公道」，所以目前兩人再戰法庭，只見強尼一路主導戰局，他的粉絲們為了讓他這次能夠「徹底擊垮心機女」，在網路上極為活躍，安珀赫德的一舉一動不僅難逃他們法眼，還會抓住一堆細節來認真分析，做出不利安珀的結論，譬如諷刺她故意在出庭時的穿著風格學強尼、是想影響他的心理，或是諷刺她出庭時的證詞與「天才雷普利」的對白相當雷同、不足採信等等，對於安珀的攻擊力道遠遠不是強尼的黑粉可以比，變成外界難以忽視的特色，也難怪安珀前陣子要主動換掉自己的公關團隊，顯然酸民們對她的冷嘲熱諷讓她很擔心會影響主流民意風向。

安珀赫德被網友用各種不同的方式攻擊。（路透資料照片）
安珀赫德被網友用各種不同的方式攻擊。（路透資料照片）

對於安珀而言，當初與強尼離婚的過程中本也有不少最好別被攤在陽光下的醜陋內幕，由於當年「Me Too」風潮正夯，她遠比強尼吃香，現在兩人的證詞看來，是彼此都對彼此在精神或是肉體上施以折磨、虐待，但她就從「可憐受害者」被打回「撒謊欺瞞心機女」的原形，反而比強尼從谷底回升還要更處在劣勢，還恐危及事業，要是千金能買早知道，或者她當初就不會堅持要跟強尼撕破臉到這種程度。

社群網站 家暴

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