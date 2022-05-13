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愛黛兒與男友築愛巢？ 他拿鑰匙放閃

娛樂新聞組／綜合報導
愛黛兒（右）與男友Rich Paul（左）站在一間白色屋子前合照，男方手拿一串鑰匙，讓人推測是兩人愛巢。（取材自Instagram）
愛黛兒（右）與男友Rich Paul（左）站在一間白色屋子前合照，男方手拿一串鑰匙，讓人推測是兩人愛巢。（取材自Instagram）

英國天后愛黛兒（Adele）去年9月公開與NBA球星Le Bron James的經紀人Rich Paul戀情，12日她曬出兩人多張甜蜜合照，並寫下：「時間飛逝。」其中一張照片，兩人站在一間白色屋子前合照，Rich Paul手裡拿著一串鑰匙，讓人推測正是兩人愛巢。

愛黛兒日前生日時發文：「一年有多大的轉變！如果時間像歲月流逝一樣，不斷撫平我生活中的所有皺紋，那我就要60歲了！我從來沒有這麼開心過，這麼多的教訓、這麼多的祝福都值得感恩。這34歲我非常喜歡！謝謝大家一如既往地愛戴。」讓粉絲們都相當期待他們步入人生下一個階段。

愛黛兒向來平易近人，她之前才為了演出前的最後一天臨時取消拉斯維加斯的演唱會，招來各方的不諒解，一回到老家英國，她整個變得更自在、也不在意旁人眼光，不但半夜殺進同志夜店，還嗨到走上台加入台上的節目，完全不管節目內容「18禁」，還巴住台上的鋼管，想要來上一段鋼管舞。

當天愛黛兒在場內大方和變裝皇后、老闆等合照，看到全場歡聲雷動，還眼泛淚光：「大家怎麼都認得出我？」顯然放鬆的一夜，讓她心情轉好之外，也卸下在外人面前的武裝，徹底真情流露。

愛黛兒（右）曬出多張與男友Rich Paul（左）的甜蜜合照。（取材自Insta...
愛黛兒（右）曬出多張與男友Rich Paul（左）的甜蜜合照。（取材自Instagram）

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