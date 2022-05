「奇異博士2」當「王」 黃凱旋善用氣功、虎拳

黃凱旋自招從小學過虎拳,也特地在鏡頭前秀了一套。(圖:迪士尼提供)

闖盪影壇超過30年的50歲英籍華裔男星黃凱旋回歸「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),在片中飾演「奇異博士」的最佳搭檔「王」,日前受訪,由於他接連在「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)以及「奇異博士2」登場,是近兩年登場頻率最高的超級英雄,連他自己都搞笑說「漫威電影 宇宙」可以改成「老王電影宇宙」。

黃凱旋自承從小就愛漫威漫畫,「裡面常有一個故事的人物,跑到另一個故事客串」,甚至有人說他就像魔法師版本的「神盾局長」,負責集合所有英雄,「我喜歡這個稱號,這很棒」。

英籍華裔男星黃凱旋(右)笑認這次與「奇異博士」班奈狄克康柏拜區(左)合作更愉快。(圖:迪士尼提供)

黃凱旋說自己從「奇異博士」的圖書館員,如今已經變成至尊魔法師,「他知道自己有越來越多責任,所以他必須成為奇異博士的得力後盾」,盛讚班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)也是個傑出的喜劇演員,「跟班奈狄克一起搞笑的時候很有趣,我們真的是好兄弟」。

黃凱旋說從小就熱愛華人文化,「我小時候有去國術館學過功夫,也練過氣功、虎拳,我有將這些招數活用在這部電影」,還笑說只要一下戲,就會在家中比出魔法姿勢娛樂小孩,「他們常常要我做出傳送門的魔法,送他們到世界各地」。「奇異博士2」以「平行宇宙」作為故事主軸,未來若有機會,黃凱旋則說希望能與「驚奇四超人」合作,「他們很重視團隊精神,我可以跟他們交流」。

黃凱旋身為漫威影業少數的亞裔演員 ,希冀自己的存在能夠拋磚引玉,讓更多亞裔影人有發揮空間,「我一直覺得漫威很重視不同族群,希望我能夠成為先鋒,讓更多優秀的亞裔演員一起加入」。「奇異博士2」電影現正熱映中。