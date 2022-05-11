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不是「奇異博士」？班奈狄克自爆原要演「雷神2」反派

記者陳建嘉／即時報導
班奈狄克康柏拜區就是「奇異博士」。(取材自推特)
班奈狄克康柏拜區就是「奇異博士」。(取材自推特)

班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)主演「奇異博士2：失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)全球票房瘋狂大賣，北美突破1億8500萬美元，且世界各地加總首周票房也逼近4億5000萬美元，班奈狄克的精湛表演以及明星魅力自然功不可沒，班奈狄克最近受訪時則自爆很早就被邀請加入漫威電影宇宙，但當時他未答應，如今能演「奇異博士」則讓他更有心得。

班奈狄克接受「BBC Radio 1」訪問時，鬆口表示從很早之前，漫威影業就問過他演出意願，「有趣的是，當初他們問我另一個角色，戲份比較少的，也就是『雷神索爾2：黑暗世界』(Thor: The Dark World)的反派魔雷基，我很直接跟他們說，我很高興能被邀請加入這場盛會，但我寧願堅持一些更有趣的演出」，據聞該角也曾洽詢「漢尼拔」丹麥影帝邁斯米克森(Mads Mikkelsen)，但依舊被他婉拒，後來班奈狄克獲選演出「奇異博士」，邁斯則終於點頭答應演出「奇異博士」反派卡西流斯。

班奈狄克康柏拜區曾被邀請演出「黑暗精靈」的領袖魔雷基(右)。(圖:迪士尼提供)
班奈狄克康柏拜區曾被邀請演出「黑暗精靈」的領袖魔雷基(右)。(圖:迪士尼提供)

「後來他們又問了我一個全新的角色，我真的還不清楚，後來我就先讀了漫畫」，班奈狄克坦言一開始對於「奇異博士」並沒好感，「這個角色很老派，有點厭女，在70年代登場時又是一個很受束縛的角色」，班奈狄克並無法確定這個角色是否適合他，後來是漫威影業表示會將「奇異博士」隨著當今社會以及年代做調整，才終於讓他點頭，「我喜歡這個角色，是因為有自大與傲慢的人性面貌」。

其實漫威總裁凱文費吉多次表示從一開始，就一直想找班奈狄克演出，「我們一直有為他留一個位置，有一個角色的首選永遠是他」，但未曾說明是否就是「奇異博士」，其實2014年在班奈狄克片約忙碌時，當初曾確定「奇異博士」一角由瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）演出，不過瓦昆不願簽複數片約而選擇離去，最終又回到班奈狄克身上。而瓦昆後來演出「小丑」拿下奧斯卡影帝也坐擁全球10億美金賣座票房，非常驚人，班奈狄克也因為「奇異博士」吸引全球更多影迷認識。

奇異 漫威 奧斯卡

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