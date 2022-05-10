影迷等13年 「阿凡達2」海報、劇照、預告震撼曝光

「阿凡達：水之道」等待13年終於即將上映。（圖：迪士尼提供）

全球影迷苦苦等待13年、穩坐世界影史票房冠軍寶座、影壇鉅導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）精雕細琢的科幻史詩「阿凡達」正宗續集「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），日前於美國電影 博覽會「CinemaCon」搶先亮相首支前導預告，並隨著「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）上映在戲院曝光，而日前連同前導海報及首批劇照在線上首發，讓望穿秋水的全球影迷陷入瘋狂。

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「阿凡達：水之道」海報。（圖：迪士尼提供）

和影迷等待的時間成正比，「阿凡達：水之道」設於首集超過十年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們不遺餘力保護彼此，為了生存再度奮戰，還得承受隨之而來的悲痛創傷。

詹姆斯卡麥隆每每出手，都勢在打破影史紀錄、為電影設下全新高標，他與從「鐵達尼號」以來合作長達25年的製片強藍道（Jon Landau）再度攜手打造本片，並加入「世界大戰」（War of the Worlds）編劇好手喬許弗萊德曼（Josh Friedman）聯合編劇。

「阿凡達：水之道」再度呈現絕美的科幻史詩。（圖：迪士尼提供）

除了幕後團隊，幕前卡司原班人馬也應聲回歸，還有巨星驚喜加持，陣容十分堅強！「傑克」澳洲 男星山姆沃辛頓（Sam Worthington）、「奈蒂莉」美國女星柔伊莎達娜（Zoe Saldana）和「大反派上校」史蒂芬朗（Stephen Lang）等原始卡司皆歸隊主演，在上一集中飾演科學家的雪歌妮薇佛（SigourneyWeaver）更將以全新神祕角色現身。

金獎影后凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）也加入卡司陣容、繼「鐵達尼號」後再與卡麥隆聚首合作，更令影迷雀躍不已！「阿凡達：水之道」將於12月壓軸震撼登場，3D挑戰大銀幕視覺極限。