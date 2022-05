影迷等13年 「阿凡達2」海報、劇照、預告震撼曝光

「阿凡達:水之道」等待13年終於即將上映。(圖:迪士尼提供)

全球影迷苦苦等待13年、穩坐世界影史票房冠軍寶座、影壇鉅導詹姆斯卡麥隆(James Cameron)精雕細琢的科幻史詩「阿凡達」正宗續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),日前於美國電影 博覽會「CinemaCon」搶先亮相首支前導預告,並隨著「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映在戲院曝光,而日前連同前導海報及首批劇照在線上首發,讓望穿秋水的全球影迷陷入瘋狂。

影片來源:YouTube

「阿凡達:水之道」海報。(圖:迪士尼提供)

和影迷等待的時間成正比,「阿凡達:水之道」設於首集超過十年後,成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克,在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家,過著與世無爭的幸福生活,未料威脅再度降臨,他們不遺餘力保護彼此,為了生存再度奮戰,還得承受隨之而來的悲痛創傷。

詹姆斯卡麥隆每每出手,都勢在打破影史紀錄、為電影設下全新高標,他與從「鐵達尼號」以來合作長達25年的製片強藍道(Jon Landau)再度攜手打造本片,並加入「世界大戰」(War of the Worlds)編劇好手喬許弗萊德曼(Josh Friedman)聯合編劇。

「阿凡達:水之道」再度呈現絕美的科幻史詩。(圖:迪士尼提供)

除了幕後團隊,幕前卡司原班人馬也應聲回歸,還有巨星驚喜加持,陣容十分堅強!「傑克」澳洲 男星山姆沃辛頓(Sam Worthington)、「奈蒂莉」美國女星柔伊莎達娜(Zoe Saldana)和「大反派上校」史蒂芬朗(Stephen Lang)等原始卡司皆歸隊主演,在上一集中飾演科學家的雪歌妮薇佛(SigourneyWeaver)更將以全新神祕角色現身。

金獎影后凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)也加入卡司陣容、繼「鐵達尼號」後再與卡麥隆聚首合作,更令影迷雀躍不已!「阿凡達:水之道」將於12月壓軸震撼登場,3D挑戰大銀幕視覺極限。