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比下阿湯哥 艾倫瑞奇森苦熬17年暴紅

記者蘇詠智／綜合報導
艾倫瑞奇森因為主演「神隱任務」影集版而走紅。（取材自IMDb）
艾倫瑞奇森因為主演「神隱任務」影集版而走紅。（取材自IMDb）

開年至今好萊塢影視界一大意外，就是曾經由湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「神隱任務」（Jack Reacher），改頭換面拍成影集，並且以知名度不高的猛男艾倫瑞奇森（Alan Ritchson）來取代超級巨星阿湯，雖然艾倫高壯的體格遠比阿湯更符合原著的描述，仍有不少人直到看了預告片都不看好，認為艾倫缺乏阿湯的大牌魅力。結果「神隱任務」影集上架後，收視開出近年來亞馬遜Prime Video原創戲劇的最佳成績之一，推出不到一周就宣布要再做第2季，出道已經17年、39歲的艾倫終於首度嘗到走紅的滋味，成為年度奇蹟般大中的幸運星。

「神隱任務」影集版的反應熱烈，收視突出，口碑也不比電影版差。（取材自IMDb）
「神隱任務」影集版的反應熱烈，收視突出，口碑也不比電影版差。（取材自IMDb）

「神隱任務」當初電影版上映後，書迷就抱怨湯姆克魯斯演得雖認真，外型上一點都不符合該片對於男主角的描述，以此標準來看，艾倫比阿湯更適合許多，在影集版開出收視大紅盤後，一堆分析都在解釋「為何艾倫瑞奇森比湯姆克魯斯更好」，原先艾倫被拿來和巨星阿湯比較，對他相當不利，現在反而因為他比阿湯更讓觀眾滿意，星運更是旺到城牆擋不住，除了已經敲定和兩屆奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）合演新片外，亞馬遜更是搶先留人，不只要再拍「神隱任務」影集版的第2季，也和艾倫再簽3部電影的合約，不讓自家捧出來的紅人為對手所用。

其實艾倫在娛樂界也是苦熬多時，他本來是模特兒，參加「美國偶像」第3季比賽之後轉型為藝人，第一次演戲就是在影集「超人首部曲」（Smallville）客串扮演水行俠，該集播出後曾締造全劇當時最高的收視紀錄，電視台馬上開始計畫要把「水行俠」獨立出來另外開新的影集，他當時也曾很開心以為自己才第一次演戲就馬上要紅了，不料相關細節談了好幾周，最後電視台高層不敢賭在還是戲劇新人的他身上，另找其他較資深的前輩來當「水行俠」影集男主角。等到「水行俠」試播集拍完之後，電視台又換了新的想法，認為台內的青春偶像劇例如「花邊教主」（Gossip Girl）當紅，戲劇全線改成類似的風格，不想再做超級英雄劇，因此「水行俠」影集就此胎死腹中。

經過了那麼多次的期待又失望，艾倫這一次為了爭取「神隱任務」影集版真的卯足全力，自稱「拚到不能再拚」，也明白不會讓所有人都滿意，想不到幸運之神此時來敲門，「神隱任務」果然成為讓他演藝事業大突破的關鍵代表作。

湯姆克魯斯 電影 亞馬遜

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