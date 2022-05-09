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阿湯哥專心當「獨行俠」 10年來戀情地下化

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯現在公開露面大都是為了宣傳新片。（路透資料照片）
湯姆克魯斯現在公開露面大都是為了宣傳新片。（路透資料照片）

隨著「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）即將在全球盛大上映，湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期也展開頻密的宣傳行程，近日在聖地牙哥的首映典禮上坐著直升機降落在航空母艦上出場，再次成功成為全球目光焦點，證明他在好萊塢走紅30多年，確實非常了解如何製造話題。

不過根據歐美媒體的觀察與分析，他其實在十年之間有了很大的改變，有些十年前他還會做的事情，現在已經幾乎不做，這都是他從過往的經驗中學到的教訓。

湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲也曾經很高調談情，現在他不會這樣做。（歐新社資料照片...
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲也曾經很高調談情，現在他不會這樣做。（歐新社資料照片）

十多年前湯姆克魯斯每一回談感情，大都非常高調。之後他和凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）交往，還曾在歐普拉節目上邊跳沙發邊示愛，引起全球話題。然而他之後就再沒有這種失控的舉動，至今外界再也很難確知他是否真的和新的對象交往，因為根本拍不到任何的蹤跡，與他昔日「愛得公開、大方」有180度轉變。

除了戀情完全走入地下化，湯姆克魯斯現在到各處去拍片，就算被影迷要求合照，他並不會拒絕，不過狗仔隊也很難再拍到他的私人活動，他如果要在公眾眼前出現，絕大多數會是在記者會或是首映會上。

在好萊塢，大多數的紅星就算再怎麼重視演藝事業，都還會分出時間經營家庭或是感情生活，只有阿湯，是為了演藝事業而活，其他都不重要，也因此才能繼續擁有影迷的愛。

湯姆克魯斯 好萊塢 歐普拉

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