網友挺強尼戴普 安珀赫德被惡搞改姓變成「糞便」

強尼戴普（中）目前在民意上仍穩佔上風。（路透資料照片）

安珀赫德（Amber Heard）與強尼戴普（Johnny Depp）的5000萬美元官司大戰開庭至今還是強尼在民意上占上風，雖然安珀赫德開始為自己作證，抖出強尼嗑藥、酒醉失控、出軌等不光采的紀錄，網友對她的攻擊力道仍然比對強尼要加重很多，甚至有人將谷歌 搜尋她在全球電影 資料庫（IMDb）上的名字從原本的Amber Heard改成Amber Turd（糞便之意），諷刺她曾經在與強尼戴普共枕的床上大便，儘管被發現之後已經改回原樣，仍然成為各方討論的話題。

幾年前安珀赫德與強尼戴普鬧離婚、稱強尼是「家暴 男」，那時她受到的支持比強尼明顯要多得多，想不到風水輪流轉，強尼的粉絲受不了她的指控讓強尼形象、事業滑落谷底，積極要揭露她「並非無辜受害者」的真面目，這股不平之氣經過數年的累積，爆發出難以忽視的力量，安珀自己恐怕也始料未及，沒猜想到再次與強尼法庭上對戰，竟然如此吃力。

視安珀如眼中釘的網友，對於她出庭時的任何細節都以放大鏡來檢視，她曾經說過：「在強尼的身邊讓我覺得像是世界上最美的人，他讓我感覺被看到，像是場美夢，充滿了魔力，然後他就會消失，你根本沒想和他打到招呼，沒辦法跟他聯絡。」這話被網友嘲笑是抄襲自「天才雷普利」中葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）的角色提到裘德洛（Jude Law）時的對白，幾乎七成以上雷同。然而已有流言追查網站證實，安珀沒有在法庭上講過這些話，指控她的網站也沒有發布影片證據，顯然就是純粹要「黑」她。

其實從強尼與安珀各自的證詞中，看得出這對前夫妻彼此互相傷害，都不完全無辜，可是網友上一回抱怨強尼被打壓、安珀全身而退，這一次努力攻擊安珀、強尼幾乎沒被責難，同樣是不公平。