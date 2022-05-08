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阿諾兒子派屈克 戲中也被狗仔追

記者蘇詠智／綜合報導
柯林佛斯(右)與派屈克史瓦辛格在「命運階梯」演父子。（圖：HBO GO提供）
柯林佛斯(右)與派屈克史瓦辛格在「命運階梯」演父子。（圖：HBO GO提供）

HBO GO近日推出迷你影集「命運階梯」（The Staircase），將曾經轟動歐美的小說家疑似殺害妻子懸案以戲劇手法呈現，邀得柯林佛斯（Colin Firth）、東妮克莉蒂（Toni Collette）、茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）等影帝影后領銜主演，柯林其中一位兒子則由派屈克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger）飾演，進入演藝圈後就因為動作巨星老爸阿諾（Arnold Schwarzenegger）而深受矚目的他，坦言頗能感受到被公眾關注的心情。

派屈克史瓦辛格長相俊秀，與父親阿諾的肌肉派路線大不相同，「命運階梯」裡他本來是家族中的優秀子弟，卻面臨父親疑似殺害繼母的醜聞，自己也陷入很黑暗的處境，角色很具挑戰性。這個案子曾經被拍成紀錄片「小說家弒妻案」、還於Netflix造成轟動話題，他笑言：「我那個時候就看了，深深被吸引，拚著追看完，停不下來，還會和人討論案情。」

但不代表這次的演出就很容易，他在看紀錄片時對於案情真相有自己的想法，時常會改變，在演出「命運階梯」時就必須專注在呈現真人的心境。

他的角色因為父親變殺妻嫌犯，一家人成每天被紀錄片團隊跟拍的對象，真實生活中的他，身為影壇巨星和甘迺迪家族出身的知名主播之子，也常常被狗仔攝影偷拍，只不過頻率沒有到24小時都被拍攝而已，「所以我不一定能將所有生活的經驗都放進角色中，可是兩者之間仍然有相似的部分。」他解釋道。

派屈克身為巨星之子又接棒父親進入演藝圈，他形容：「我還記得小時候被爸爸帶到片場，一直很喜歡，現在感覺很超現實。」也表示爸媽都為他而驕傲，並不特別擔心。在劇中扮演他父親的是奧斯卡影帝柯林佛斯，他大讚能夠跟這樣的大前輩合作真的是美夢成真，不但有很多專業的表現可以學習，柯林下了戲之後人更是非常親切，願意與所有演員或是工作人員相處，剛好他們在戲裡要演一對很親密的父子，大家在片場真的就像一家人。

派屈克史瓦辛格接棒父親進入演藝圈，走的路線完全不同。（路透資料照片）
派屈克史瓦辛格接棒父親進入演藝圈，走的路線完全不同。（路透資料照片）

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