緋紅女巫伊莉莎白歐森談魔法 盼保護受虐兒

伊莉莎白歐森在「奇異博士2:失控多重宇宙」回歸演出「緋紅女巫」汪達。(圖:迪士尼提供)

伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)在新片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)再次扮演「緋紅女巫」汪達,日前接受訪問,由於她外型出眾,演技精湛,常被粉絲稱為「漫威女神」,她聞及該名號時開心大笑,「謝謝粉絲們,也希望你們能夠喜歡『奇異博士2』這部電影 」,更暖喊想用自己的超能力保護世界上所有受虐兒。

伊莉莎白出身自享譽時尚圈的歐森家族,她的兩個姊姊瑪麗、艾希莉皆是鼎鼎有名的名媛,而她兩年前嫁給交往多年的搖滾歌手羅比阿奈特(Robbie Arnett),婚後生活相當低調,但她多次表態家人對她來說很重要,此次在「奇異博士2」則與雙胞胎兒子有許多動人的情感戲,「我對我的家庭也是完全忠誠,雖然對每個人來說,親情常常變得很複雜,但我想我們一直都在學習怎麼照顧自己的家人,這是一種責任感」。

伊莉莎白在2014年「美國隊長2」(Captain America: The Winter Soldier)片尾彩蛋首度亮相,迄今已有8年,她之所以越來越喜歡這個角色,是因為汪達表現出一般女性的孤獨、苦悶面貌,「她從一開始就加入復仇者聯盟 ,但隨著大家各奔東西,失去家人、情人的她,陷入前所未有的低潮」,在漫畫原作中,緋紅女巫與「X戰警」(X-Men)淵源極深,一度還成為「萬磁王」的女兒,問她未來若有機會,是否想與X戰警合作?她爽快回應:「當然,如果有好劇本,也能讓我真正遇到這些角色,我非常願意再度演汪達。」

在「奇異博士2」裡面,汪達能夠施展前所未有的超強魔法,如果現實生活中,伊莉莎白也能與自己的角色一樣強大,最想做些什麼?她笑說自己從未想過,但她最喜歡「緋紅女巫」的防護罩能力,「如果可以,我想製造出一個又一個的防護泡泡,保護這世界上所有的受虐兒,讓他們不再受到傷害」。