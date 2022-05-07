強尼戴普與安珀赫德結婚後立刻出軌？前未婚妻意外補刀

強尼戴普被爆才結婚就立刻出軌。（路透資料照片）

強尼戴普與安珀赫德的5000萬美元誹謗官司，由於每天都有勁爆內幕揭露，讓全球觀眾看得目不暇給。安珀控訴強尼在他們婚禮之後馬上勾搭老情人，令她的心有如被剜了出來，強尼則稱她在法庭上「演出過頭」，歐美評論認為他們彼此都在比演技、試圖帶風向。

這場法庭戰前兩周是強尼的主場，現在才開始輪到安珀轉守為攻，強尼方面曾找來心理評估人員稱安珀有「做作型人格障礙」—情緒不穩定、一定要盡量誇張來吸引外界的注目，歐美評論則認為強尼自己也是演員，同樣在庭上有表演的成分，恐讓法官備感為難：一方面被原告打動，卻也覺得被告的證詞令人動容，孰是孰非就更不好判定。

安珀赫德大爆強尼戴普婚後立刻出軌，自己卻是在陪他到澳洲 拍「神鬼奇航5」的時候，某天他昏睡卻忘了關掉 iPad，讓她看到他似乎和人在傳簡訊，才發現對方是他的某位舊情人，才因此發現強尼在婚禮過後隔沒兩天就去了那位舊愛的家，讓安珀又傷心又氣憤。這趟澳洲行，兩人爆發嚴重衝突，強尼的手指還被她弄傷、濺血，她也反控強尼同樣有對她動粗。

曾經與強尼戴普訂婚的「熱舞17」女主角珍妮佛葛蕾，在新出版的回憶錄中稱強尼雖然貼心、可愛、浪漫，卻也會很瘋狂、愛吃醋、疑神疑鬼，與安珀稱強尼嫉妒和她一起拍親熱戲的詹姆斯法蘭柯、堅信她與詹姆斯偷吃互相呼應。珍妮佛對於強尼和安珀的法庭戰表示為所有被捲入的人心痛，希望能趕快解決，大家都能過得很好。