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安珀火大反擊 爆強尼戴普讓14歲女兒呼麻

記者蘇詠智╱綜合報導
強尼戴普（右）與安珀赫德的官司大戰還在上演，勁爆內幕愈爆愈多。（美聯社）
強尼戴普（右）與安珀赫德的官司大戰還在上演，勁爆內幕愈爆愈多。（美聯社）

強尼戴普(Johnny Depp)與安珀赫德(Amber Heard)的5000萬美元誹謗官司，現在輪到安珀赫德作證，她果然火力全開，要將前兩周幾乎一面倒向強尼的風向扭轉過來。

安珀赫德在法庭上愈講愈激動。（美聯社）
安珀赫德在法庭上愈講愈激動。（美聯社）

安珀在法庭上聲淚俱下，不但稱自己被強尼暴力對待、慘遭他拿酒瓶性侵，還指控強尼在女兒莉莉羅絲(Lily-Rose Depp)才14歲的時候就介紹她吸大麻，每一次自己玩到暈頭轉向、沒空陪女兒，都是她以繼母的身分去陪莉莉羅絲，似乎有意反駁早先傳莉莉羅絲很討厭她這種說法。

安珀赫德在之前的審訊中，被描繪成瘋狂、失控又愛撒謊的心機拜金女，輪到她為自己作證，她哭訴婚後沒多久就被強尼施暴，還被強尼推上乒乓球桌，被他扯下衣服，全身光溜溜，再遭他用酒瓶性侵，過程中他還一面罵要殺了她，讓她害怕又傷心。

接著安珀提到強尼對於莉莉羅絲也不如外界想像的有父愛，某回邀請一位女兒仰慕的知名樂手到家裡待上一整晚，更主動讓才14歲的女兒知道什麼是大麻、甚至學著吸食，安珀認為自己是孩子們的繼母，對於他們有一分保護的責任，偏偏這樣就會惹到強尼生氣。

強尼在莉莉羅絲的15歲生日也因為前一晚狂歡暢飲到根本沒有精神陪伴，也是安珀把莉莉羅絲帶出去吃大餐。安珀希望外界知道，她絕對不是一個壞後母。

針對安珀這些殺傷力不算小的指控，強尼諷刺說這是她「人生中最好的演技」，消遣她在法庭上的表現就是個「假」，目前安珀也還沒將主流的風向成功轉到自己這邊。

莉莉羅絲被曝14歲就被父親介紹吸大麻。（路透）
莉莉羅絲被曝14歲就被父親介紹吸大麻。（路透）

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