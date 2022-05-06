威爾史密斯被傳心理治療中 但和妻子的婚姻已回不去？

威爾史密斯（右）被傳已在心理治療，八卦雜誌稱他和潔妲蘋姬婚姻將破裂。（路透資料照片）

威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克，風波發生至今已超過一個月，他除了曾被拍到在印度 的孟買出現，其他時間的行蹤外界幾乎不得而知。Entertainment Tonight引述不具名消息來源的說法，他已經在接受心理治療，卻還不知要多久的時間才能重新再被好萊塢影視圈接納？

雪上加霜的是，八卦 刊物發現事情進展到現在，威爾的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）反應異常冷靜，沒有特別力挺，似乎與威爾之間的關係遠不如觀眾以為的密切，雖然威爾被懷疑是因為克里斯執意要在台詞中開潔妲蘋姬的玩笑，才被激出當眾打人的怒火，可是潔妲蘋姬不見得喜歡威爾這樣為她出頭，好幾本八卦刊物稱她反而覺得相當丟臉，與威爾的婚姻走到無法維持臨界點，可能會爆發離婚戰。

根據估計，威爾與潔妲蘋姬共有財產約3億5000萬美元，潔妲要是分走一半就會有1億7500萬美元進帳，將使她成為大富婆，還傳她可能等威爾從印度返美之後就開始動作。專門打臉八卦的網站則稱，威爾與潔妲婚姻被唱衰多年，從沒有真的走不下去過，這一次應該也能逢凶化吉。