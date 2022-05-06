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「捍衛戰士2」航母上首映 阿湯哥空降開場

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆克魯斯搭乘直升機，帥氣從天而降出席「捍衛戰士2」首映會。（圖：UIP提供）
湯姆克魯斯搭乘直升機，帥氣從天而降出席「捍衛戰士2」首映會。（圖：UIP提供）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）相隔36年推出經典空戰片續集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），該片5日在加州聖地牙哥的「中途島號航空母艦」舉辦世界首映，只見阿湯哥穿著英挺西裝，搭乘直升機從天而降，一現身就引爆紅毯上的大批粉絲興奮尖叫，阿湯哥也來者不拒開心合影，大展巨星魅力。

湯姆克魯斯當日受訪時，表示多年來為了不破壞經典，本來不打算拍攝續集，「我總是被問到何時拍續集，但就是感覺都不對，直到我們有一個很棒的故事，再加上科技已經可以追上我想達到的目標，我們覺得是時候更深入戰鬥機飛行員的嶄新故事了」。

阿湯哥也提到，既然要拍，就一定得來真的，為了拍攝該片，劇組更特地與海軍學校密切合作，研究如何真實拍攝戰鬥機飛行，「若真要拍，就要親自駕駛F-18戰機」，為所有演員設計更全面性的飛行訓練。

其實「捍衛戰士：獨行俠」原本於2020年上映，受疫情影響才延期到今年5月，誠如他先前前往漫畫博覽會時所言，為了將這部電影呈現在觀眾面前，他所承受的壓力非常大，「你們在這部電影中看到的一切都是真實的，因為我真的很想讓你們體驗一下坐在那架飛機上的感覺」。

女主角珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）接受「ETOnline」專訪時也盛讚湯姆克魯斯超強，「拍攝前，我的劇本根本沒有要飛的戲，連在停機坪的戲都沒有，直到有一天湯姆問我有沒有特效飛行或在戰鬥機拍戲的經驗，就直接開飛機帶我飛上天，他真的是最不可思議的飛行駕駛，感覺實在太神奇了」。接下來，「捍衛戰士：獨行俠」也將前往坎城影展放映，屆時湯姆克魯斯、珍妮佛康納莉以及麥爾斯泰勒（Miles Teller）等主角也會出席。

湯姆克魯斯(左起)、珍妮佛康納莉以及麥爾斯泰勒一起出席加州首映會。（圖：UIP提...
湯姆克魯斯(左起)、珍妮佛康納莉以及麥爾斯泰勒一起出席加州首映會。（圖：UIP提供）

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