安珀赫德控遭酒瓶插下體 強尼戴普認了牆上寫「血書」

安珀赫德。（路透）

參演電影 「水行俠」的美國女星安珀赫德（Amber Heard）今天在證人席上淚流滿面，訴說前夫強尼戴普（Johnny Depp）在新婚後用酒瓶性侵她，還揚言要她的命。

路透社報導，安珀赫德在眾所矚目的誹謗案中作證，她說她2015年初與強尼戴普結婚約1個月後，前往澳洲 探視丈夫，當時強尼戴普正在拍攝「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列電影第5集。

安珀赫德說，兩人在一起的第一晚於強尼戴普住處共進晚餐，卻演變成雙方爭執，當時正在喝酒的強尼戴普將她推到冰箱上，並掐住她的喉嚨。

安珀赫德表示，她掙脫後逃到樓上，後來穿著睡袍回到樓下，發現強尼戴普仍醒著。她說，她試著勸強尼戴普吃點東西，因為兩人沒吃晚餐。但強尼戴普態度相當「挑釁」，還朝她扔酒瓶，酒瓶在她身旁破裂。

她說，強尼戴普扯下她的睡袍，讓她全身赤裸，還把她推上兵乓球桌，用酒瓶插入她的下體。

安珀赫德與強尼戴普的官司持續辯論。（路透）

安珀赫德邊搖頭、邊哭著描述：「他用它（酒瓶）一次又一次捅我。」她說，她當時一直在想，希望那不是其中一個破碎的酒瓶。

她向陪審團表示，強尼戴普在性侵過程中不斷重複說道「我他Ｘ的要殺了妳」。安珀赫德說：「我很害怕，我才剛嫁給他。」

她表示，幾個月後兩人回到洛杉磯家中，強尼戴普又在一次暴力事件中弄斷她的鼻子，還扯掉一些頭髮。

但強尼戴普對於澳洲那次事件有不同說法，他向陪審團表示，安珀赫德才是那個丟東西的人，她用伏特加酒瓶打他，削掉他右手中指指尖。強尼戴普的律師提交證據，證明他曾到醫院動手術修復損傷。

強尼戴普坦承自己用受傷手指流出的鮮血在牆上寫字，提醒安珀赫德曾對他說過的「謊言」。他形容安珀赫德在兩人整段關係中「欺凌」他、害他「崩潰」。

58歲的強尼戴普稍早在庭審中證稱，他從未打過安珀赫德，安珀赫德才是施虐者。

強尼戴普正對36歲的安珀赫德興訟，說她的家暴指控是抹黑，求償5000萬美元。安珀赫德則提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，求償1億美元。

曾為好萊塢一線巨星的強尼戴普說，安珀赫德的指控害他「付出了一切」，不僅「神鬼奇航」新續集遭擱置，還被電影「哈利波特 」（Harry Potter）衍生作品「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）換角。

安珀赫德的律師主張，安珀赫德說的是實話，且依據美國憲法第一修正案，她的意見應受言論自由保護。

維吉尼亞州費法克斯郡（Fairfax County）州法院法官負責審理本案。庭審將休庭到5月16日，預計5月27日結辯。