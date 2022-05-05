我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

安珀赫德控遭酒瓶插下體 強尼戴普認了牆上寫「血書」

中央社／華盛頓5日綜合外電
安珀赫德。（路透）
安珀赫德。（路透）

參演電影「水行俠」的美國女星安珀赫德（Amber Heard）今天在證人席上淚流滿面，訴說前夫強尼戴普（Johnny Depp）在新婚後用酒瓶性侵她，還揚言要她的命。

路透社報導，安珀赫德在眾所矚目的誹謗案中作證，她說她2015年初與強尼戴普結婚約1個月後，前往澳洲探視丈夫，當時強尼戴普正在拍攝「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列電影第5集。

安珀赫德說，兩人在一起的第一晚於強尼戴普住處共進晚餐，卻演變成雙方爭執，當時正在喝酒的強尼戴普將她推到冰箱上，並掐住她的喉嚨。

安珀赫德表示，她掙脫後逃到樓上，後來穿著睡袍回到樓下，發現強尼戴普仍醒著。她說，她試著勸強尼戴普吃點東西，因為兩人沒吃晚餐。但強尼戴普態度相當「挑釁」，還朝她扔酒瓶，酒瓶在她身旁破裂。

她說，強尼戴普扯下她的睡袍，讓她全身赤裸，還把她推上兵乓球桌，用酒瓶插入她的下體。

安珀赫德與強尼戴普的官司持續辯論。（路透）
安珀赫德與強尼戴普的官司持續辯論。（路透）

安珀赫德邊搖頭、邊哭著描述：「他用它（酒瓶）一次又一次捅我。」她說，她當時一直在想，希望那不是其中一個破碎的酒瓶。

她向陪審團表示，強尼戴普在性侵過程中不斷重複說道「我他Ｘ的要殺了妳」。安珀赫德說：「我很害怕，我才剛嫁給他。」

她表示，幾個月後兩人回到洛杉磯家中，強尼戴普又在一次暴力事件中弄斷她的鼻子，還扯掉一些頭髮。

但強尼戴普對於澳洲那次事件有不同說法，他向陪審團表示，安珀赫德才是那個丟東西的人，她用伏特加酒瓶打他，削掉他右手中指指尖。強尼戴普的律師提交證據，證明他曾到醫院動手術修復損傷。

強尼戴普坦承自己用受傷手指流出的鮮血在牆上寫字，提醒安珀赫德曾對他說過的「謊言」。他形容安珀赫德在兩人整段關係中「欺凌」他、害他「崩潰」。

58歲的強尼戴普稍早在庭審中證稱，他從未打過安珀赫德，安珀赫德才是施虐者。

強尼戴普正對36歲的安珀赫德興訟，說她的家暴指控是抹黑，求償5000萬美元。安珀赫德則提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，求償1億美元。

曾為好萊塢一線巨星的強尼戴普說，安珀赫德的指控害他「付出了一切」，不僅「神鬼奇航」新續集遭擱置，還被電影「哈利波特」（Harry Potter）衍生作品「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）換角。

安珀赫德的律師主張，安珀赫德說的是實話，且依據美國憲法第一修正案，她的意見應受言論自由保護。

維吉尼亞州費法克斯郡（Fairfax County）州法院法官負責審理本案。庭審將休庭到5月16日，預計5月27日結辯。

電影 哈利波特 澳洲

上一則

吳宗憲兒子夜店旁吸大麻菸 繳10萬台幣獲緩起訴

延伸閱讀

怕5000萬美元官司輸戴普 赫德想撤訴 法官駁回

怕5000萬美元官司輸戴普 赫德想撤訴 法官駁回
安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」

安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」
強尼戴普有贏面？告安珀誹謗 法官認證據夠、裁定續審

強尼戴普有贏面？告安珀誹謗 法官認證據夠、裁定續審
強尼戴普被安珀陷害？2250萬美元演「神鬼奇航6」落空

強尼戴普被安珀陷害？2250萬美元演「神鬼奇航6」落空

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
陳美鳳曬出多款造型。（取材自臉書）

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

2022-05-03 22:12
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
67歲林青霞分享近況，自爆5歲孫女愛打麻將。（取材自微博）

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

2022-05-03 02:30
甄子丹(左)大女兒甄濟如外型亮麗、成績優秀。圖／摘自IG

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

2022-05-02 11:21
撒貝寧稱外籍老婆中文退步，親自教學遭打臉。(取材自微博)

外籍妻子中文退步 撒貝寧親自教學卻遭「打臉」

2022-04-30 02:26

超人氣

更多 >
安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」

安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點