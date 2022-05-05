安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」

影星強尼戴普狀告同為演員的前妻安珀赫德誹謗與求償5000萬美元一案，安珀赫德4日首次坐上證人席為自己辯護，詳細說明了兩人浪漫的早期時光，以及指控戴普身體與性虐待。(美聯社)

影星強尼戴普（Johnny Depp）狀告同為演員的前妻安珀赫德（Amber Heard）誹謗與求償5000萬美元，戴普委任律師3日就案情陳述完畢後，隔天換安珀赫德首次坐上證人席為自己辯護。在三個小時的證詞中，赫德詳細說明了兩人早期的浪漫時光，以及指控戴普身體與性虐待。

CNN與BBC報導，赫德在維吉尼亞州 的費爾法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）開始作證時表示，「我很難找到言語描述這是多麼痛苦，在這裡坐上幾個星期跟緩和一切對我來說太可怕了」。

赫德坐到證人席作證時，先談到她跟戴普如何在拍攝《醉後型男日記》（The Rum Diary）後開始墜入愛河。當委任律師布雷德霍夫特（Elaine Bredehoft）問到，是否還記著戴普第一次打她時，赫德答稱「我永不會忘記，這改變了我的人生」。

赫德證稱，她相信戴普正在吸食古柯鹼，指附近有一個復古瓷罐的古柯鹼。當時兩人正一起坐在沙發上，當她問起他手臂上的一個刺青時，戴普告訴她是「Wino」（戴普跟前女友薇諾娜瑞德交往時刺下），「我只是哈哈大笑，因為我以為他在開玩笑，他甩了我一記耳光。而我笑了，我笑了起來，因為我不知道還能怎麼辦。我以為這一定是個玩笑，我不知道發生了什麼事，我只是瞪著他看」。

據報導，赫德試圖將戴普描繪成一個可以是溫暖又善良的人，但受到酒精或毒品 影響和認為她出軌時，就會變成暴跳如雷。赫德稱戴普試著隱瞞物質濫用（Substance Abuse），範圍從飲酒到吸食「很多」的古柯鹼，情況「會是指控、指控而後爆炸」，還指戴普會打她巴掌跟「反手耳光」（Backhand），但戴普動手後會「消失」，「他會不吸毒、不酗酒（Clean and Sober）地回來，他會格外好、格外歉疚，我們會再次和好」。

赫德還指控戴普，曾在兩人爭吵後違反她的意願，對她進行「洞穴搜查」（Cavity Search）。她聲稱戴普指控她藏起他的古可檢，開始剝下她的外衣和內衣，「他跟我說，『我們要進行個洞穴搜查，好嗎？』。就像，直接把他的手指塞進我體內」。她流著眼淚說，「我只是站在那裡」。據報導，兩人的官司預計至少再持續一個月。