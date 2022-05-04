我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

「奇異博士」累了 班奈狄克2年拍6片 將暫時休息陪家人

記者陳建嘉／即時報導
班奈狄克康柏拜區將在「奇異博士2」穿梭多重宇宙對抗強敵。(取材自推特)
班奈狄克康柏拜區將在「奇異博士2」穿梭多重宇宙對抗強敵。(取材自推特)

頻為新片「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）宣傳的班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)，最近接受「IGN」訪問，首度表示他想要在忙碌的生活中暫時休息，當時記者詢問他另一個多重宇宙的班奈狄克想做些什麼？他簡單回答：「我猜是一個不那麼忙碌的人，也許...我很快就會成為那個人，這很好，休息一下。」隨後也證實接下來想要暫時休息。

班奈狄克康柏拜區想先休息。（歐新社）
班奈狄克康柏拜區想先休息。（歐新社）

不過班奈狄克目前還正在拍攝電影「The Wonderful Story of Henry Sugar」，今年1月起於倫敦開拍，現今還未拍完，班奈狄就先投身「奇異博士2」宣傳，事實上他在這兩年間就演出「鐵幕行動」(The Courier)、「失控的審判」(The Mauritanian)，從去年底開始忙碌宣傳「天才貓奴畫家」(The Electrical Life of Louis Wain )、「犬山記」(The Power of the Dog)以及「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)。

由於「犬山記」入圍多項奧斯卡獎，班奈狄克等於一路跑宣傳跑到今年3月才終於結束，沒想到又緊接著投入「奇異博士2」的宣傳，也難怪他先前會表示希望有「奇異博士」的傳送門，讓他可以趕快回家陪家人。

然則放眼漫威電影宇宙的未來，也確實還不清楚「奇異博士」接下來會在哪部漫威作品裡面出現，很有可能就如班奈狄克所說，他即將先暫時休息，回家陪家人。

奇異 電影 漫威

上一則

桂綸鎂愛吃炸物 自嘲不像女明星 與戴立忍「都很幸福」

延伸閱讀

觀影說劇／對決緋紅女巫 奇異博士認輸

觀影說劇／對決緋紅女巫 奇異博士認輸
「奇異博士2」上片前突被爆大雷 漫威老闆驚曝真相

「奇異博士2」上片前突被爆大雷 漫威老闆驚曝真相
「奇異博士2」超保密 阿湯哥會現身？

「奇異博士2」超保密 阿湯哥會現身？
「奇異博士」康柏拜區的多重時計？積家大銀幕再登場

「奇異博士」康柏拜區的多重時計？積家大銀幕再登場

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
甄子丹(左)大女兒甄濟如外型亮麗、成績優秀。圖／摘自IG

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

2022-05-02 11:21
67歲林青霞分享近況，自爆5歲孫女愛打麻將。（取材自微博）

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

2022-05-03 02:30
陳美鳳曬出多款造型。（取材自臉書）

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

2022-05-03 22:12

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅
失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌