「奇異博士」累了 班奈狄克2年拍6片 將暫時休息陪家人

班奈狄克康柏拜區將在「奇異博士2」穿梭多重宇宙對抗強敵。(取材自推特)

頻為新片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)宣傳的班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch),最近接受「IGN」訪問,首度表示他想要在忙碌的生活中暫時休息,當時記者詢問他另一個多重宇宙的班奈狄克想做些什麼?他簡單回答:「我猜是一個不那麼忙碌的人,也許...我很快就會成為那個人,這很好,休息一下。」隨後也證實接下來想要暫時休息。

班奈狄克康柏拜區想先休息。(歐新社)

不過班奈狄克目前還正在拍攝電影 「The Wonderful Story of Henry Sugar」,今年1月起於倫敦開拍,現今還未拍完,班奈狄就先投身「奇異博士2」宣傳,事實上他在這兩年間就演出「鐵幕行動」(The Courier)、「失控的審判」(The Mauritanian),從去年底開始忙碌宣傳「天才貓奴畫家」(The Electrical Life of Louis Wain )、「犬山記」(The Power of the Dog)以及「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)。

由於「犬山記」入圍多項奧斯卡獎,班奈狄克等於一路跑宣傳跑到今年3月才終於結束,沒想到又緊接著投入「奇異博士2」的宣傳,也難怪他先前會表示希望有「奇異博士」的傳送門,讓他可以趕快回家陪家人。

然則放眼漫威 電影宇宙的未來,也確實還不清楚「奇異博士」接下來會在哪部漫威作品裡面出現,很有可能就如班奈狄克所說,他即將先暫時休息,回家陪家人。