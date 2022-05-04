54星戰日超強紀錄片 用Mac打造「星戰」音效

「星際大戰」系列的幕後音效原來是透過好幾台Mac製作而出。取材自YouTube

時逢54星戰日，讓我們來一探「星際大戰」背後的驚人音效，是如何從憑空想像中，帶領觀眾進入到浩瀚無垠的宇宙世界，跟著天行者路克共同登上星際冒險，其實一切來自於有「天行者牧場Skywalker Sound」的音效聖地，就連導演喬治盧卡斯也大讚，並曾說「聲音至少佔觀影體驗的 50%」。

「天行者牧場Skywalker Sound」這座 153,000 平方英尺的紅磚建築，四周環繞著葡萄園和人造的 Lake Ewok (伊娃湖) 所環繞，聲音庫系統 Soundminer 能處理幾乎如詩般的特定描述式關鍵字搜尋，與 Skywalker Sound 不斷擴展的近百萬筆聲音庫資料保持同步。 藉由大約 130 台機架式 Mac Pro、50 台 iMac、50 台 MacBook Pro 和 50 台運行 Pro Tools 作為主要音訊 app 的 Mac mini，以及一系列 iPad、iPhone 和 Apple TV 裝置的力量，推動聲音藝術，重塑產業。

影片來源：YouTube

打造「星際大戰」系列電影的傳奇聲音設計師 Ben Burtt 表示：「我剛開始是用 Macintosh SE，很久以前了。 文字處理為我的寫作工作帶來一大躍進。」 而後，他繼續說道：「某種程度而言，聲音剪輯與文字處理相當類似；就是剪貼文件。我使用 Mac 的所有經驗立即讓我學習到剪輯數位聲音時會碰到的狀況。我在 1990 年代後期開始使用具有 Final Cut 的 Mac 進行剪輯，而我現在有四台 Mac 電腦。每台電腦個自處理不同任務：分別用於圖片編輯、聲音剪輯、手稿寫作，我完全被電腦包圍。它們被標記為 Alpha、Beta、Gamma、Delta。」

與 Skywalker Sound 的任何藝術家交談，很快就會發現他們都擁有一個收藏珍貴錄音的個人聲音庫。聲音剪輯主任兼聲音設計師 Al Nelson 說：「我們不斷追求能喚起情感的聲音。」

我們想到 Apple 會聯想的聲音，也就是 Mac 代表性的升 F 開機聲、寄出電子郵件的嗖嗖聲，與「星際大戰」中許多辨識度高的聲音有一個共同的基本、潛在特徵，啟動的感覺。想想一個閒置的機器人，時不時會突然發出警告和嗶嗶聲。或者光劍的優雅、休眠的手柄，突然刺入光芒。或者一艘在太空 中飛濺而笨重的太空船，猛然進入光速。

七次榮獲奧斯卡獎 的聲音設計師，且於 1983 年開始在 Lucasfilm 工作的 Gary Rydstrom 表示：「我從「星際大戰」中學到的是，Ben 完全使用自然的聲音來創作科幻作品。他讓「星際大戰」宇宙中的聲音堅韌而逼真，將真實的聲音操作成我們以往從未聽過的聲音，非常了不起。」現在就開始一探「星際大戰」的幕後世界，見識這些音效如何生成吧。