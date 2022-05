單口喜劇演員台上遇襲 克里斯洛克開玩笑：威爾史密斯？

Deadline和每日郵報4日報導,美國知名單口喜劇演員戴夫.查普爾(Dave Chappelle)3日晚間為網飛(Netflix )喜劇節目登台表演時,卻在舞台上遭到一名男子的襲擊。當晚同樣上台表演的克里斯.洛克(Chris Rock)立刻拿這件事跟自己在奧斯卡 頒獎典禮被賞耳光來開玩笑,稱「那是威爾.史密斯嗎?」

根據報導,查普爾當時正在加州洛杉磯的好萊塢露天劇場 (Hollywood Bowl)表演,這也是「Netflix?真搞笑!」喜劇節(Netflix is a Joke: The Festival)節目的一部分。由於觀眾在門口繳出手機,因此事發當時影像和照片非常稀少。不過,有幾位觀眾疑似夾帶手機入場,才能拍到狀似查普爾遇襲前後的過程。

根據報導與推特流傳影像,一名男子突然衝上舞台和擒抱(Tackle)查普爾,兩人隨後發生扭打,男子接著跑到舞台屏幕的後面,被保全人員包圍後拖走,而在場觀看表演的金獎影帝傑米.福克斯(Jamie Foxx)戴著警長帽子、從座位衝上舞台提供協助。

報導稱查普爾似乎沒有受傷,也繼續他的表演,並拿自己2021年在網飛《華麗最終回》節目激起跨性別社群憤怒的爭議言論開玩笑,稱襲擊者「是一位跨性別男子」,引發觀眾的哄堂大笑。同樣在當晚登台的克里斯.洛克(Chris Rock)也拿查普爾遇襲跟自己在奧斯卡頒獎典禮被賞耳光的事件開玩笑,稱「那是威爾.史密斯嗎?」

洛城警方向ABC7證實,當晚約10時45分回應好萊塢露天劇場的電話報案,並指一名男子遭到拘留。據報,他帶著一把槍跟一把刀。

Dave Chappelle got tackled to the ground on stage! Then a Chris Rock came out and said, “was it Will Smith!” The wildest shit, I have ever seen!