單口喜劇演員台上遇襲 克里斯洛克開玩笑：威爾史密斯？

Deadline和每日郵報4日報導，美國知名單口喜劇演員戴夫．查普爾（右）3日晚間登台表演時，卻在舞台上遭到一名男子的襲擊。照片翻攝：independent.co.uk

Deadline和每日郵報4日報導，美國知名單口喜劇演員戴夫．查普爾（Dave Chappelle）3日晚間為網飛（Netflix ）喜劇節目登台表演時，卻在舞台上遭到一名男子的襲擊。當晚同樣上台表演的克里斯．洛克（Chris Rock）立刻拿這件事跟自己在奧斯卡 頒獎典禮被賞耳光來開玩笑，稱「那是威爾．史密斯嗎？」

根據報導，查普爾當時正在加州洛杉磯的好萊塢露天劇場 （Hollywood Bowl）表演，這也是「Netflix？真搞笑！」喜劇節（Netflix is a Joke: The Festival）節目的一部分。由於觀眾在門口繳出手機，因此事發當時影像和照片非常稀少。不過，有幾位觀眾疑似夾帶手機入場，才能拍到狀似查普爾遇襲前後的過程。

根據報導與推特流傳影像，一名男子突然衝上舞台和擒抱（Tackle）查普爾，兩人隨後發生扭打，男子接著跑到舞台屏幕的後面，被保全人員包圍後拖走，而在場觀看表演的金獎影帝傑米．福克斯（Jamie Foxx）戴著警長帽子、從座位衝上舞台提供協助。

報導稱查普爾似乎沒有受傷，也繼續他的表演，並拿自己2021年在網飛《華麗最終回》節目激起跨性別社群憤怒的爭議言論開玩笑，稱襲擊者「是一位跨性別男子」，引發觀眾的哄堂大笑。同樣在當晚登台的克里斯．洛克（Chris Rock）也拿查普爾遇襲跟自己在奧斯卡頒獎典禮被賞耳光的事件開玩笑，稱「那是威爾．史密斯嗎？」

洛城警方向ABC7證實，當晚約10時45分回應好萊塢露天劇場的電話報案，並指一名男子遭到拘留。據報，他帶著一把槍跟一把刀。