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死侍夫妻紅毯放閃 與裸身超模拚時尚

記者蘇詠智╱綜合報導
萊恩雷諾斯（右）與布蕾克萊佛莉盛裝出席，超級吸睛。（路透）
萊恩雷諾斯（右）與布蕾克萊佛莉盛裝出席，超級吸睛。（路透）

紐約最受矚目的時尚盛事「大都會藝術博物館慈善晚宴」再度登場，眾明星、名流精心打扮出席。一向是流行寵兒的「花邊教主」(Gossip Girl)布蕾克萊佛莉(Blake Lively)，穿著向紐約著名地標致意的禮服，伴著「死侍」(Deadpool)老公萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)，氣勢十足又搶眼。

每年大都會藝術博物館慈善晚宴都是名人展露時尚品味、吸引外界目光的重要場合，今年除了萊恩雷諾斯與布蕾克萊佛莉這對最具氣勢的夫妻外，名模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)裸露上身塗滿金漆、只用金色的胸貼遮住重點，尺度相當大膽；金卡戴珊(Kim Kardashian)則穿上瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)替美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時所穿的金色禮服出席，該套服裝的拍賣價達480萬美元，又具有歷史意義，同樣引起話題。

卡拉迪樂芬妮裸上身，尺度大膽。（路透）
卡拉迪樂芬妮裸上身，尺度大膽。（路透）

華裔女星楊紫瓊近期以電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)獲得無數好評，這次她繼2015年後再次參與Met Gala盛事；平口微V領的設計露出鎖骨、香肩，模樣俐落不拖沓，將女王氣場開到最強。

楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met...
楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。(取材自Instagram)

金獎影后艾瑪史東（Emma Stone）依舊維持她的仙女形象，以LV白色羽毛小洋裝現身，清新風格在一片華麗服裝中顯得獨特，不過向來在紅毯高「衣Q」的她，這回造型雖有網友讚「可愛」，但仍難逃遭部分網友毒舌吐槽無趣。

金卡戴珊的禮服不但有歷史意義，拍賣價也很驚人。（路透）
金卡戴珊的禮服不但有歷史意義，拍賣價也很驚人。（路透）

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