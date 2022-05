死侍夫妻紅毯放閃 與裸身超模拚時尚

萊恩雷諾斯(右)與布蕾克萊佛莉盛裝出席,超級吸睛。(路透)

紐約最受矚目的時尚 盛事「大都會 藝術博物館 慈善晚宴」再度登場,眾明星、名流精心打扮出席。一向是流行寵兒的「花邊教主」(Gossip Girl)布蕾克萊佛莉(Blake Lively),穿著向紐約著名地標致意的禮服,伴著「死侍」(Deadpool)老公萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds),氣勢十足又搶眼。

每年大都會藝術博物館慈善晚宴都是名人展露時尚品味、吸引外界目光的重要場合,今年除了萊恩雷諾斯與布蕾克萊佛莉這對最具氣勢的夫妻外,名模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)裸露上身塗滿金漆、只用金色的胸貼遮住重點,尺度相當大膽;金卡戴珊(Kim Kardashian)則穿上瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)替美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時所穿的金色禮服出席,該套服裝的拍賣價達480萬美元,又具有歷史意義,同樣引起話題。

卡拉迪樂芬妮裸上身,尺度大膽。(路透)

華裔女星楊紫瓊近期以電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)獲得無數好評,這次她繼2015年後再次參與Met Gala盛事;平口微V領的設計露出鎖骨、香肩,模樣俐落不拖沓,將女王氣場開到最強。

楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。(取材自Instagram)

金獎影后艾瑪史東(Emma Stone)依舊維持她的仙女形象,以LV白色羽毛小洋裝現身,清新風格在一片華麗服裝中顯得獨特,不過向來在紅毯高「衣Q」的她,這回造型雖有網友讚「可愛」,但仍難逃遭部分網友毒舌吐槽無趣。