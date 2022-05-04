馮迪索太難搞？「玩命關頭10」台裔導演拍7天閃辭

馮迪索(左起)、林詣彬、喬丹娜布魯斯特原是「玩命關頭」系列好搭檔，現在前兩者傳已鬧翻。(路透資料照片)

「玩命關頭10」(The Fast Saga 10)開拍才一周，台裔導演 林詣彬就宣告退出，各界譁然。好萊塢 報導指出，他與身兼監製的男主角馮迪索(Vin Diesel)本來只是就一些內容上做溝通，很快就惡化成爭執、甚至甩門，到最後林詣彬終於受夠了，不但決定離開，還認為這部片不值得他賠上心理健康 。

目前已經推出九集的「玩命關頭」系列，林詣彬一個人就執導了五集，照理對於影片走向及與主角們的默契，都應該比其他導演能掌握，況且歐美媒體估計，他可望拿到千萬美元的高酬，假使他不是真的忍無可忍，不會發生這種不尋常的狀況。

紐約每日新聞稱馮迪索是林詣彬掛冠求去的罪魁禍首，身為男主角與監製，馮迪索對於片子內容有很大的決定權，沒有人敢對他大小聲，而他又常遲到、台詞記不住，也對於身材管理不夠嚴謹。好萊塢報導指出，「玩命關頭10」劇本一改再改，林詣彬又承受票房要比第九集明顯成長的巨大壓力，和馮迪索的爭執是壓垮駱駝的最後一根稻草。

至於環球影業則表示所有創作理念上的不合都是林詣彬和該公司之間，沒有涉及其他的人員或演員，目前「玩命快遞2」(Transporter 2)、「無敵浩克」(The Incredible Hulk)導演路易斯拉提耶(Louis Leterrier)將接手執導。