強尼戴普被安珀陷害？2250萬美元演「神鬼奇航6」落空

強尼戴普差一點就要以高昂片酬再扮一回傑克船長。（取材自IMDb）

強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司還在審理中，最新進度是強尼過去的經紀人透露他本來就要再主演「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列第六部，而且迪士尼 開出2250萬美元的超高酬勞，不料安珀赫德投書報端，稱強尼戴普是「家暴 男」，讓他的形象跌至谷底，本來就要談妥的「神鬼奇航6」也就胎死腹中，強尼戴普不僅沒能再演傑克船長，觀眾也就無緣得知這個角色本該有何種結局，強尼戴普更損失賺進大錢的機會，但安珀的律師否認，還稱這是強尼戴普自己常常醉醺醺、神智不清讓自身的公眾形象被搞壞，導致迪士尼臨陣抽腿，責任不能都怪到安珀頭上。

「神鬼奇航」系列儘管票房逐漸下滑，全球總票房依舊不俗，迪士尼還是願意再拍下去，但靈魂人物傑克船長無法回歸，續集也很難再發展下去，強尼戴普曾透露，本來希望能讓傑克船長這角色有一個明確、完美的收場，隨著該系列不了了之，這個願望亦沒能成真。

強尼戴普所找來的證人表示，安珀赫德的指控嚴重損害他的形象，讓他的人氣明顯衰退，成為「被取消文化」之下的受害者。而安珀即將在本周提供自己的證詞，各方矚目她將出何種招數扭轉局面，畢竟開庭至今，強尼得到廣大的支持，她卻被視為瘋狂、失控的心機女，再不努力挽救，恐怕會輸得一敗塗地。