觀影說劇／對決緋紅女巫 奇異博士認輸

班奈狄克康柏拜區在「奇異博士2」有不少驚心動魄的動作戲。(圖:迪士尼提供)

漫威 大片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)舉辦全球線上記者會,主演群與導演皆出席,班奈狄克(Benedict Cumberbatch)演出「奇異博士」已有6年,被問到是否感覺自己在「復仇者聯盟」變得資深,他笑答:「當然有變老一些了吧,我都45歲了。」

外媒、網友猜測「奇異博士」史蒂芬史傳奇會在鋼鐵人、美國隊長退休之後,成為漫威電影宇宙最新的領導者,不過班奈狄克則認為還有不少進步空間,雖然奇異博士很強大,但是他的性格比較特立獨行,「他還不能算是一個領袖」,這集會更深入「奇異博士」的性格缺陷、弱點,「但這也是身為英雄有趣、矛盾的一面」,史蒂芬原本的設定是個外科醫生,他這次也意識到自己不能像之前一樣拿著手術 刀,就自認能掌控一切。

伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)再度回歸演出「緋紅女巫」(Scarlet Witch)汪達,由於緋紅女巫與奇異博士一樣都是魔法師,外界好奇如果兩人對打,誰會獲勝?伊莉莎白回頭看著班奈狄克挑釁「我想我們都知道誰會贏?如果一拳一拳對打的話」,暗指自己絕對會勝出。班奈狄克則認同回應:「讓我們開誠布公吧,她的能力非常強大。」