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觀影說劇／對決緋紅女巫 奇異博士認輸

記者陳建嘉╱綜合報導
班奈狄克康柏拜區在「奇異博士2」有不少驚心動魄的動作戲。(圖：迪士尼提供)
班奈狄克康柏拜區在「奇異博士2」有不少驚心動魄的動作戲。(圖：迪士尼提供)

漫威大片「奇異博士2：失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)舉辦全球線上記者會，主演群與導演皆出席，班奈狄克(Benedict Cumberbatch)演出「奇異博士」已有6年，被問到是否感覺自己在「復仇者聯盟」變得資深，他笑答：「當然有變老一些了吧，我都45歲了。」

外媒、網友猜測「奇異博士」史蒂芬史傳奇會在鋼鐵人、美國隊長退休之後，成為漫威電影宇宙最新的領導者，不過班奈狄克則認為還有不少進步空間，雖然奇異博士很強大，但是他的性格比較特立獨行，「他還不能算是一個領袖」，這集會更深入「奇異博士」的性格缺陷、弱點，「但這也是身為英雄有趣、矛盾的一面」，史蒂芬原本的設定是個外科醫生，他這次也意識到自己不能像之前一樣拿著手術刀，就自認能掌控一切。

伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)再度回歸演出「緋紅女巫」(Scarlet Witch)汪達，由於緋紅女巫與奇異博士一樣都是魔法師，外界好奇如果兩人對打，誰會獲勝？伊莉莎白回頭看著班奈狄克挑釁「我想我們都知道誰會贏？如果一拳一拳對打的話」，暗指自己絕對會勝出。班奈狄克則認同回應：「讓我們開誠布公吧，她的能力非常強大。」

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森在「奇異博士2」有許多關鍵戲分。(圖：迪士尼提供)
「緋紅女巫」伊莉莎白歐森在「奇異博士2」有許多關鍵戲分。(圖：迪士尼提供)

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