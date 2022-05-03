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「綠光戰警」被嫌10年 導演認錯：我不該拍

記者蘇詠智╱綜合報導
「綠光戰警」是公認的漫畫英雄片失敗作。(取材自IMDb)
「綠光戰警」是公認的漫畫英雄片失敗作。(取材自IMDb)

超級英雄電影自從漫威的「鋼鐵人」(Iron Man)後，稱霸全球票房逾10年，然而仍有此類影片口碑欠佳、賣座也失利，其中由萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)主演的「綠光戰警」(Green Lantern)正是其中代表。萊恩後來也自嘲不該接下這部爛戲，導演馬丁坎貝爾(Martin Campbell)也「認錯」不應該拍出這部電影。

馬丁曾經兩度執導007系列影片「黃金眼」(GoldenEye)與「皇家夜總會」(Casino Royale)，難得一回執導超級英雄電影，卻產生出「綠光戰警」這樣的大失敗。他嘆道：「我並不擅長拍超級英雄片，『綠光戰警』？人們不喜歡這部電影，坦白說我也不應該拍。我接拍是因為從來沒執導過這類型影片，就算拍了一部反應不成功的片子，付出的努力其實和拍出一部成功的片子一樣多，我想還有很多人比我更會懂得拍超級英雄片。」

「綠光戰警」票房、評價雙失利後，10多年來沒有機會起死回生再出續集，或是換人重啟，唯一的貢獻是讓萊恩與女主角布蕾克萊佛莉(Blake Lively)結緣，現在是娛樂圈著名的紅星夫婦，至少讓萊恩的人生有了一些好的轉變。

「綠光戰警」唯一貢獻是促成萊恩雷諾斯（右）與布蕾克萊佛莉的結合。(取材自IMDb...
「綠光戰警」唯一貢獻是促成萊恩雷諾斯（右）與布蕾克萊佛莉的結合。(取材自IMDb)

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