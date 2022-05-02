官司影響？ 「水行俠2」傳安珀只亮相10分鐘

安珀赫德被傳在「水行俠2」的戲分不到10分鐘。（取材自Instagram）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）近日都為了5000萬美元的誹謗官司出庭作證，互相挖出不少瘡疤，彼此形象都受到影響，但強尼早在幾年前離婚時被安珀指為「家暴 男」、事業早就受到衝擊，這一次反而有挽回部分局面，倒是安珀的真面目被揭開，參與連署「水行俠2」（Aquaman 2）把她換掉的網友人數更是激增。

雖然「水行俠2」早已在今年元月殺青，不過近日主跑漫畫英雄電影 新聞的記者葛蕾絲藍道夫在社群網站 上寫道：「我聽說安珀赫德在『水行俠2』的登場時間不到10分鐘。」這顯然與外界以為她是從頭演到尾的第一女主角相差甚遠，在首集中她的地位算是頗重要，戲分絕對不只10分鐘。

在「水行俠2」開拍前，更有風聲稱她之後此系列的分量會愈來愈重要，令不少強尼戴普的支持者相當不滿，砲轟電影公司雙重標準，把強尼踢出「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），卻依然把安珀留下來續演「水行俠2」，揚言要抵制，要是安珀本來的戲分就不多，沒被換掉也算是合理，只是葛蕾絲的爆料只有這麼一句話，沒有更有力的證據或是詳細的前言後語，暫時只能聽聽就好。

根據專門報導明星與名人的TMZ分析，此說也不是全無可信度，從男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）出席「水行俠2」的一些前期宣傳，不是只有自己單獨上場就是都和片中另一要角派屈克威爾森（Patrick Wilson）搭檔、幾乎沒見到他與安珀一起，或是導演溫子仁發布的殺青照只見傑森、派屈克加入合影，安珀完全消失，就連安珀自己在社群網站上發布關於「水行俠2」次數也非常少，種種蛛絲馬跡，顯然她在「水行俠2」戲分銳減並非毫無可能。