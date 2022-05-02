官司影響？ 「水行俠2」傳安珀只亮相10分鐘
強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）近日都為了5000萬美元的誹謗官司出庭作證，互相挖出不少瘡疤，彼此形象都受到影響，但強尼早在幾年前離婚時被安珀指為「家暴男」、事業早就受到衝擊，這一次反而有挽回部分局面，倒是安珀的真面目被揭開，參與連署「水行俠2」（Aquaman 2）把她換掉的網友人數更是激增。
雖然「水行俠2」早已在今年元月殺青，不過近日主跑漫畫英雄電影新聞的記者葛蕾絲藍道夫在社群網站上寫道：「我聽說安珀赫德在『水行俠2』的登場時間不到10分鐘。」這顯然與外界以為她是從頭演到尾的第一女主角相差甚遠，在首集中她的地位算是頗重要，戲分絕對不只10分鐘。
在「水行俠2」開拍前，更有風聲稱她之後此系列的分量會愈來愈重要，令不少強尼戴普的支持者相當不滿，砲轟電影公司雙重標準，把強尼踢出「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），卻依然把安珀留下來續演「水行俠2」，揚言要抵制，要是安珀本來的戲分就不多，沒被換掉也算是合理，只是葛蕾絲的爆料只有這麼一句話，沒有更有力的證據或是詳細的前言後語，暫時只能聽聽就好。
根據專門報導明星與名人的TMZ分析，此說也不是全無可信度，從男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）出席「水行俠2」的一些前期宣傳，不是只有自己單獨上場就是都和片中另一要角派屈克威爾森（Patrick Wilson）搭檔、幾乎沒見到他與安珀一起，或是導演溫子仁發布的殺青照只見傑森、派屈克加入合影，安珀完全消失，就連安珀自己在社群網站上發布關於「水行俠2」次數也非常少，種種蛛絲馬跡，顯然她在「水行俠2」戲分銳減並非毫無可能。
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