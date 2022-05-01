「前湯嫂」凱蒂荷姆絲又有新歡 與歌手當眾親吻

凱蒂荷姆絲又有新戀情。（路透資料照片）

43歲的「前湯嫂」凱蒂荷姆絲( Katie Holmes )又有新戀情，被拍到和小她十歲的音樂人巴比伍騰三世（Bobby Wooten III）在光天化日之下動作親密，不僅毫不避諱親吻、互相勾肩搭背，巴比還擁抱了她的母親凱西，顯然凱蒂早就已經把新男友介紹給家人，且家人對於巴比也並不排斥。

巴比是頗有才華的音樂人。（取材自Instagram）

凱蒂荷姆絲自從與湯姆克魯斯 （Tom Cruise）離婚後，雖然是帶著獨生愛女蘇蕊一起在紐約生活，卻也時不時會傳出感情花邊，相較之下，阿湯反而到現在都還沒有公開且承認的新對象。凱蒂自他之後曾與奧斯卡 影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）、餐廳主廚兼老闆小艾米里歐維托洛先後交往，卻都沒能開花結果，去年5月結束了和艾米里歐的戀情，經過快一年，她才又覓得新歡。

「時人」獨家刊出了凱蒂和巴比的親密動作偷拍照，兩人都還未公開回應。而據其他歐美媒體報導，巴比專擅的樂器是貝斯，除了與一些著名的歌手合作外，也曾參與百老匯 戲劇的表演，但凱蒂曾說過，在心目中女兒蘇蕊永遠是第一優先，顯然巴比也必須讓這位小公主先滿意，才能期望與凱蒂之間能走得長久。