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眾說紛紜 潔妲蘋姬藉機在威爾史密斯傷口灑鹽？

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯與妻子潔妲蘋姬在掌摑風波後的關係變化，受到各方關心。（路透資料照片）
威爾史密斯與妻子潔妲蘋姬在掌摑風波後的關係變化，受到各方關心。（路透資料照片）

今年度奧斯卡金像獎影帝威爾史密斯（Will Smith），在頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克（Chris Rock），引起軒然大波。各方相信威爾是因為克里斯在台上講的笑話，傷害到因病掉髮而維持平頭造型的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith），才憤而出手，但潔妲蘋姬對此的感覺與應對之策，卻是各方眾說紛紜。

潔達蘋姬自己在網路上有個談話節目，威爾史密斯掌摑事件後也已經有新的內容播出，她沒有直接談這件影響全家人很深的風波，卻有用字幕卡寫明史密斯一家都在「深層療癒」的過程，顯然是和丈夫共同面對、一起接受治療。

然而專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，卻稱潔妲蘋姬反倒利用這段時間跟更多的帥哥打情罵俏，毫不在意在威爾的傷口上灑鹽，她本來就很喜歡透過與自己認為「有意思」的男性調情，提升自己的自信，雖然也不見得會發展成為涉及肉體的不倫關係，威爾卻一直覺得這樣子「很不妥當」，報導也稱，這些累積的怒火也是讓威爾在奧斯卡典禮上一次狠狠發洩出來的原因之一。

專門打臉八卦的網站，認為「國家詢問報」這次掰得太離譜，潔妲蘋姬的態度就是和她的節目中字幕卡所述，一家人一起療癒，哪可能還在威爾落難的時候扯後腿？未免太難以置信。

威爾史密斯 奧斯卡 八卦

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