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陶比麥奎爾版「蜘蛛人」20周年 主角差點不是他

記者蘇詠智／綜合報導
當年的陶比麥奎爾「蜘蛛人」叫好叫座，讓漫畫英雄片起死回生。（路透資料照片）
當年的陶比麥奎爾「蜘蛛人」叫好叫座，讓漫畫英雄片起死回生。（路透資料照片）

超級英雄電影近年來穩居市場主流，本世紀初卻曾一度被視為已徹底走下坡、再也引不起觀眾興趣，直到改編自漫威漫畫的「蜘蛛人」（Spider-Man）在北美締造驚人票房佳績，成功由黑翻紅。近日這部改變電影市場生態的名作，將歡度上映滿20周年，對廣大超級英雄片迷而言，是值得紀念的時刻。

漫威漫畫眾英雄人物中，在美國人氣最旺的就屬標榜「你友善的好鄰居」蜘蛛人，因而在漫威一度面臨財務危機時，「蜘蛛人」電影拍攝權很快被賣出，早就不在漫威自家手上。輾轉數年後，傳出甫因「鐵達尼號」（Titanic）登上事業巔峰的詹姆斯卡麥隆（James Cameron）。要執導「蜘蛛人」電影版，屬意好搭檔李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演，最後仍未能落實。

「蜘蛛人」男女主角感情發展和動作場面一樣吸睛。（路透資料照片）
「蜘蛛人」男女主角感情發展和動作場面一樣吸睛。（路透資料照片）

之後希斯萊傑（Heath Ledger）等熱門小生都曾前往試鏡，最後卻敲定李奧納多的好哥兒們陶比麥奎爾（Tobey Maguire）擔任男主角，那時的陶比以扮演敏感、心思細膩的男孩著稱，沒多少人覺得可扛起「超級英雄」重任。

但2002年5月第一個周末，陶比麥奎爾主演的「蜘蛛人」全美上映，3天賣座就飆破1億1400萬美元，是兩年前同樣漫威漫畫改編的「X戰警」（X-Men）首周末票房兩倍多，最終北美賣破4億美元，穩居年度冠軍，「能力愈大，責任愈重」更成為觀眾傳誦多年經典對白。

蜘蛛人 漫威 電影

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