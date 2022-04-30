熟年分手新模式？「魔鬼剋星」主角宣告與妻分開未離婚

丹艾克洛德（右）與唐娜狄克森宣告分開，卻仍維持合法夫妻身分。（路透資料照片）

好萊塢 難有永遠不變的愛情，「魔鬼剋星」丹艾克洛德與同為演員的妻子唐娜狄克森，宣告彼此走上人生的不同方向，39年的婚姻終究不是共同的終點，不過和其他演藝圈晚輩說分手就分手不大一樣，兩人還是保持合法的夫妻身分，也維持著「充滿愛的友誼」。

來自加拿大 的丹艾克洛德與美國美人唐娜是合作拍戲結緣，丹艾克洛德在唐娜之前，曾短暫與「星際大戰」女主角嘉麗費雪訂婚，遇見唐娜後彼此很快打得火熱，迅速步上紅毯，半年後丹艾克洛德就已在紐約拍攝由他參與編劇的「魔鬼剋星」，隨著片子上映後大賣，他在好萊塢「重量級諧星」的地位更形穩固。

而選美出身、當過模特兒的唐娜，始終是戲裡的漂亮花瓶，因此與丹艾克洛德並不被認為很匹配，但兩人又合演了「要蘇俄吃癟」、「勇闖快活島」等片，生了3個女兒，感情也一直不差，沒有人會想到「婚變」這種情況也會發生在他們身上。

丹艾克洛德今年已69歲，唐娜比他小5歲，此時宣告分開，不太容易是衝動的決定，兩人也展現熟年分手的風範，口不出惡言，對彼此仍有關愛，倒是不在一起了卻又還不離婚，給人不少想像空間。