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捐離婚和解金縮水 安珀遭影迷抵制

記者蘇詠智╱綜合報導
安珀赫德被揭露一堆不光彩內幕。（路透）
安珀赫德被揭露一堆不光彩內幕。（路透）

影星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)的5000萬美元誹謗官司開庭至今，安珀招架無力，自己反而被挖出不少不光彩的內幕，最具殺傷力者，是她當初答應與強尼離婚後，把700萬美元和解金的一半，捐給美國公民自由聯盟與洛杉磯兒童醫院，結果至今才捐了130萬美元，其中還有50萬美元是前男友馬斯克(Elon Musk)出的錢。

安珀赫德約6年前與強尼戴普鬧離婚，兩大訴求重點是自己身為家暴倖存者，且絕對不是靠找個有錢老公發達的拜金女郎，因此她會將和解金的一半捐出，來聲援女性對抗虐待，結果承諾被發現是空話，還找了前男友支付將近一半的金額。

當強尼與安珀離婚生效後，安珀火速與馬斯克交往，讓強尼懷疑兩人早有不倫戀情；尷尬的是，強尼與安珀的前經紀人克里斯汀卡利諾(Christian Carino)作證，安珀與馬斯克分手後曾對他坦承，與馬斯克在一起不過是為了填補離開強尼的空虛，沒有真愛。

強尼的律師再出重拳，揭露安珀當年談離婚時曾經威脅強尼，若不辦到她的一堆要求，就聲請禁制令，其中包括讓她能夠免費住在他所擁有的3棟西好萊塢頂層公寓等。早先強尼的影迷連署要電影公司將她踢出「水行俠2」，近日連署人數已破230萬，還在不斷增加中，安珀的形象危機恐影響票房。

強尼戴普在法庭上多次給予前妻重擊。（路透）
強尼戴普在法庭上多次給予前妻重擊。（路透）

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