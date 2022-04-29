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曲終人散 艾倫狄珍妮絲錄完「艾倫秀」最終集 四度道謝

記者蘇詠智／即時報導
艾倫狄珍妮絲錄完最後一集「艾倫秀」，感謝觀眾支持。取材自IG
艾倫狄珍妮絲錄完最後一集「艾倫秀」，感謝觀眾支持。取材自IG

天下無不散的宴席，曾經擁有廣大觀眾支持、製播已經19年的「艾倫秀」，即將在美國時間下個月26日播出最後一集後走入歷史。主持人艾倫狄珍妮絲有感而發，社群網站上的最新圖文中連寫了4次「謝謝」，坦言不管世界變好或變壞，永遠希望這節目是個大家都能一起歡笑1小時的園地。

「艾倫秀」不僅連續多年穩坐全美晨間談話節目的人氣冠軍，艾倫狄珍妮絲也一直是老美最愛的談話節目主持人，她邀請台灣的林育羣、左左右右和南韓「防彈少年團」等上節目，讓非美國藝人也有機會在美國觀眾眼前發光，更為自己塑造出「親切、溫暖」的形象。

然而新冠肺炎疫情期間，艾倫狄珍妮絲將節目搬回自家錄製，卻另找一批工作人員，導致原團隊人員非常不滿，接二連三對外爆料，揭發了她其實勢利眼、耍大牌、製造有害工作環境等等罪狀，她的形象嚴重下滑，節目觀眾亦迅速流失，終於決定播出19年後收攤。完成最後一集的錄製後，艾倫在社群網站上發文表示，節目剛開播時iPhone都還不存在，社群網站也不存在，同志婚姻尚未合法，大家看著世界改變，有時更好，有時沒有，但能夠獲邀進入大家的生活，是她生命中最大的榮幸，也帶給她無比的歡樂。

無獨有偶，在節目中把「兜風KTV」單元作紅的英國諧星詹姆斯柯登，透露和CBS電視網只再續一季合約，明年「詹姆斯柯登深夜秀」第8季做完，他就要離開。據傳他早就想帶著妻兒回英國，無奈節目在洛杉磯錄製，只有徹底退出才能返鄉，CBS自然百般挽留，卻終究只能放他自由。

詹姆斯柯登（左）最著名的「兜風KTV」單元，愛黛兒（右）等紅星都曾參與。取材自I...
詹姆斯柯登（左）最著名的「兜風KTV」單元，愛黛兒（右）等紅星都曾參與。取材自IG

社群網站 艾倫狄珍妮絲 英國

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