馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2：水之道」首曝預告

「阿凡達:水之道Avatar: The Way of Water」今年底全球上映。圖/迪士尼提供

美國「Cinema Con」仍在舉辦中,迪士尼 影業不僅宣布一連串漫威電影 ,更開心宣布讓影迷苦等13年的全球賣座冠軍電影「阿凡達」續集,將確定會在今年底上映,更在展覽會上驚喜曝光「阿凡達:水之道」的首支預告,電影將在5月6日在美上映,屆時會在「奇異博士2」放映前,發布第一支前導預告片花。

「時人」先前就報導「阿凡達:水之道」故事設定在「阿凡達」10年後,前人類軍人傑克和納美公主生了小孩,卻面臨生存危機,必須再次奮戰,才能守護自己的家園,除了第一集的山姆沃辛頓、柔伊莎妲娜以及雪歌妮薇佛回威演出之外,另有影后凱特 溫絲蕾,楊紫瓊以及馮迪索等大明星都會現身在電影中。

影片來源:YouTube

「阿凡達」當年成本高達2.37億美金,數度重映後,最終票房為28.47億美金,穩坐影史冠軍,續集目前成本則高達2.5億美金,導演詹姆斯卡麥隆已經67歲,雖然對該片寄予厚望,更在展覽會上向觀眾喊話,「重返潘朵拉星球會是非常特別的旅程,每個鏡頭都是為了大銀幕打造,有高清畫質以及頂尖的3D特效,希望能再度革新電影觀看體驗」,卡麥隆也很好奇在後疫情時代,現今串流平台當道,希望能透過「阿凡達:水之道」,帶領觀眾再次體會進戲院的感動。「阿凡達:水之道」暫訂12月16日全球同步上映,首支預告也將於下週正式公開。