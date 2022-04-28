馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2：水之道」首曝預告

「阿凡達：水之道Avatar: The Way of Water」今年底全球上映。圖／迪士尼提供

美國「Cinema Con」仍在舉辦中，迪士尼 影業不僅宣布一連串漫威電影 ，更開心宣布讓影迷苦等13年的全球賣座冠軍電影「阿凡達」續集，將確定會在今年底上映，更在展覽會上驚喜曝光「阿凡達：水之道」的首支預告，電影將在5月6日在美上映，屆時會在「奇異博士2」放映前，發布第一支前導預告片花。

「時人」先前就報導「阿凡達：水之道」故事設定在「阿凡達」10年後，前人類軍人傑克和納美公主生了小孩，卻面臨生存危機，必須再次奮戰，才能守護自己的家園，除了第一集的山姆沃辛頓、柔伊莎妲娜以及雪歌妮薇佛回威演出之外，另有影后凱特 溫絲蕾，楊紫瓊以及馮迪索等大明星都會現身在電影中。

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「阿凡達」當年成本高達2.37億美金，數度重映後，最終票房為28.47億美金，穩坐影史冠軍，續集目前成本則高達2.5億美金，導演詹姆斯卡麥隆已經67歲，雖然對該片寄予厚望，更在展覽會上向觀眾喊話，「重返潘朵拉星球會是非常特別的旅程，每個鏡頭都是為了大銀幕打造，有高清畫質以及頂尖的3D特效，希望能再度革新電影觀看體驗」，卡麥隆也很好奇在後疫情時代，現今串流平台當道，希望能透過「阿凡達：水之道」，帶領觀眾再次體會進戲院的感動。「阿凡達：水之道」暫訂12月16日全球同步上映，首支預告也將於下週正式公開。