曾是007龐德人選 連恩尼遜為愛妻拒演

連恩尼遜自爆為愛妻拒演007。（圖：CATCHPLAY提供）

好萊塢 巨星連恩尼遜（Liam Neeson）最新懸疑犯罪動作電影「記憶殺神」（Memory），飾演的是一位冷血職業殺手，片中大量展現寶刀未老的動作戲實力，鏡頭透過007系列億萬票房大導馬丁坎貝爾（Martin Campbell）親自操刀下，讓連恩尼遜在片中，有如詹姆士龐德 般的架式！而導演 馬丁坎貝爾也透露：「連恩尼遜就是一位不管飾演什麼角色，觀眾都會很喜歡他的演員，就算是一位無情殺手，觀眾都會稱讚他帥的那種！」

有趣的是，近日連恩尼遜在宣傳新片「記憶殺神」時，回憶起自己曾是影史經典情報員007詹姆士龐德人選之一，在拍攝完「辛德勒的名單」（Schindler's List）時，「黃金眼」（Golden Eye）製作單位曾在連恩尼遜與其他人選之間做決定，連恩尼遜已故的太太娜塔莎李察森（Natasha Richardson）當時對他開玩笑說：「要是你答應演出詹姆士龐德，就別想娶我了！」連恩尼遜更透露：「後來只要我們有小爭執，我都會故意唱起007主題曲，暗示深愛的太太自己是為了她放棄詹姆士龐德這個角色的。」

然而，在沒有詹姆士龐德的光環下，連恩尼遜反而嘗試了各種不同動作題材，而成為了今日的好萊塢動作片巨星「地表最強硬漢」。