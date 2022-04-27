強尼戴普被轟自戀演過頭 與安珀赫德法庭攻防逗樂民眾

強尼戴普在法庭上的表現搶盡鋒頭。（路透）

美國男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司，開庭至今彼此互揭瘡疤，但歐美媒體分析兩人連日來的表現，認為強尼戴普主導局面，他這幾年因被安珀貼上「家暴 男」的標籤，事業嚴重受到打擊，歐美媒體稱他開庭這幾天內，再度做回他拿手的最佳男主角，是整件官司的焦點。

安珀赫德不時露出疲累、無奈的表情。（歐新社）

連續數日出庭，強尼戴普針對安珀赫德律師提出的不利證據試圖辯解，卻常不自覺有些俏皮的表現，網路上相關迷因哏圖也紛紛出籠。當強尼的律師要他講出自己除「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）還演過哪些系列影片，他只說得出「魔境夢遊」（Alice in Wonderland），接著自我解嘲：「被問到演過哪些片，我好像顯得很可悲。很抱歉，我只是都沒有看過，我覺得好像不要看比較好。」列席旁觀的民眾都忍不住大笑，法官不得不放話，若太吵、破壞秩序，就要請他們都離開。

提及離婚糾紛的影響，強尼戴普表示外界未審先判，直接認定他就是家暴男，感到很受傷，也不滿迪士尼 馬上把他和「神鬼奇航」系列切割。

這場官司的過程還透過轉播呈現在公眾眼前，但強尼被著名主持人──「紐約鳥王」（Private Parts ）霍華史登（Howard Stern）砲轟「自戀又演得太過火」。