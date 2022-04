強尼戴普被轟自戀演過頭 與安珀赫德法庭攻防逗樂民眾

強尼戴普在法庭上的表現搶盡鋒頭。(路透)

美國男星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安珀赫德(Amber Heard)的5000萬美元誹謗官司,開庭至今彼此互揭瘡疤,但歐美媒體分析兩人連日來的表現,認為強尼戴普主導局面,他這幾年因被安珀貼上「家暴 男」的標籤,事業嚴重受到打擊,歐美媒體稱他開庭這幾天內,再度做回他拿手的最佳男主角,是整件官司的焦點。

安珀赫德不時露出疲累、無奈的表情。(歐新社)

連續數日出庭,強尼戴普針對安珀赫德律師提出的不利證據試圖辯解,卻常不自覺有些俏皮的表現,網路上相關迷因哏圖也紛紛出籠。當強尼的律師要他講出自己除「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)還演過哪些系列影片,他只說得出「魔境夢遊」(Alice in Wonderland),接著自我解嘲:「被問到演過哪些片,我好像顯得很可悲。很抱歉,我只是都沒有看過,我覺得好像不要看比較好。」列席旁觀的民眾都忍不住大笑,法官不得不放話,若太吵、破壞秩序,就要請他們都離開。

提及離婚糾紛的影響,強尼戴普表示外界未審先判,直接認定他就是家暴男,感到很受傷,也不滿迪士尼 馬上把他和「神鬼奇航」系列切割。

這場官司的過程還透過轉播呈現在公眾眼前,但強尼被著名主持人──「紐約鳥王」(Private Parts )霍華史登(Howard Stern)砲轟「自戀又演得太過火」。