我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

強尼戴普被轟自戀演過頭 與安珀赫德法庭攻防逗樂民眾

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普在法庭上的表現搶盡鋒頭。（路透）
強尼戴普在法庭上的表現搶盡鋒頭。（路透）

美國男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司，開庭至今彼此互揭瘡疤，但歐美媒體分析兩人連日來的表現，認為強尼戴普主導局面，他這幾年因被安珀貼上「家暴男」的標籤，事業嚴重受到打擊，歐美媒體稱他開庭這幾天內，再度做回他拿手的最佳男主角，是整件官司的焦點。

安珀赫德不時露出疲累、無奈的表情。（歐新社）
安珀赫德不時露出疲累、無奈的表情。（歐新社）

連續數日出庭，強尼戴普針對安珀赫德律師提出的不利證據試圖辯解，卻常不自覺有些俏皮的表現，網路上相關迷因哏圖也紛紛出籠。當強尼的律師要他講出自己除「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）還演過哪些系列影片，他只說得出「魔境夢遊」（Alice in Wonderland），接著自我解嘲：「被問到演過哪些片，我好像顯得很可悲。很抱歉，我只是都沒有看過，我覺得好像不要看比較好。」列席旁觀的民眾都忍不住大笑，法官不得不放話，若太吵、破壞秩序，就要請他們都離開。

提及離婚糾紛的影響，強尼戴普表示外界未審先判，直接認定他就是家暴男，感到很受傷，也不滿迪士尼馬上把他和「神鬼奇航」系列切割。

這場官司的過程還透過轉播呈現在公眾眼前，但強尼被著名主持人──「紐約鳥王」（Private Parts ）霍華史登（Howard Stern）砲轟「自戀又演得太過火」。

家暴 迪士尼

上一則

鞏俐演「傳奇教頭」郎平重現里約奧運女排逆轉勝 美女徒弟本尊客串

延伸閱讀

強尼、安珀法庭攻防 逗得列席民眾大笑

強尼、安珀法庭攻防 逗得列席民眾大笑
強尼戴普出庭超搶戲 打誹謗官司也要當男主角

強尼戴普出庭超搶戲 打誹謗官司也要當男主角
強尼戴普簡訊放話要火燒安珀赫德 還要「侵犯遺體」

強尼戴普簡訊放話要火燒安珀赫德 還要「侵犯遺體」
安珀赫德邊哭邊曬家暴影片 強尼戴普醉後盛怒砸廚房

安珀赫德邊哭邊曬家暴影片 強尼戴普醉後盛怒砸廚房

熱門新聞

楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
水原希子揭發名製片梅川治男的離譜行徑。(取材自Instagram)

水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程

2022-04-20 23:41
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美