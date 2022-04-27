自家庭院遭響尾蛇咬傷 凱瑞艾文斯差點喪命

凱瑞艾文斯被毒蛇咬到，差點有生命危險。（路透資料照片）

蛇在電影 裡多半作為恐懼的來源而存在，其實現實生活中害怕毒蛇的人也不少，只不過未必都會碰上，但曾經主演「同窗之愛」（Another Country）、「龍捲風」（Twister）、「羅賓漢 也瘋狂」（Robin Hood: Men in Tights）等片的英國 男星凱瑞艾文斯（Cary Elwes），近日就發生了被毒蛇攻擊的恐怖遭遇，不僅差點小命不保，還被直升機火速送進附近的醫院治療。

凱瑞艾文斯在英國土生土長，原本在英國影壇也是以「文藝美男」的戲路出道，但在美國奇幻童話喜劇「公主新娘」（The Princess Bride）中飾演男主角創下不錯的佳績，此後事業重心就轉到美國，也開始常演出詼諧、搞笑、不太正經的角色，他也在洛城近郊有許多明星名流落腳的馬里布有房子。

凱瑞艾文斯手指被響尾蛇咬傷後，馬上中毒發黑。（取材自Instagram）

事情發生時，凱瑞正在馬里布房子的庭院中整理，沒注意到已經驚動到響尾蛇，手指上很快被咬了一下，響尾蛇的毒性最嚴重足以致命，凱瑞的手指迅速腫脹、有點發黑，他被直升機送到附近的醫院，經過醫療人員的急救下已無大礙，撿回一命，他也感謝急救人員和醫護的幫忙，一面要影迷無需太過擔心，表示自己充滿感恩。