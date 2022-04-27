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小三扶正了 伊旺麥奎格、瑪麗伊莉莎白溫絲黛低調再緍

記者蘇詠智／綜合報導
伊旺麥奎格（左）與瑪麗伊莉莎白溫絲黛結婚，昔日「不倫戀」終於修成正果。（路透資料照片）
伊旺麥奎格（左）與瑪麗伊莉莎白溫絲黛結婚，昔日「不倫戀」終於修成正果。（路透資料照片）

五年前因為假戲真做鬧得各自離婚、一度連家人的不諒解的伊旺麥奎格（Ewan McGregor）與瑪麗伊莉莎白溫絲黛（Mary Elizabeth Winstead），上周末在洛城近郊的家中低調結婚，只邀請少數親友出席，氣氛卻溫馨、動人。他們是因為合演影集「冰血暴」（Fargo）第三季結識，戲裡扮演一對夫妻，戲外也擦出愛的火花，瑪麗因此和結婚七年的丈夫離異，伊旺更為此與結了22年婚的元配伊芙分手，他向來都有「模範老公」的形象，哪知道年近半百、碰上小自己14歲的瑪麗，也無法逃過被貼上「渣男」的標籤。

這段婚外情曾經鬧到伊旺的大女兒公開在社群網站上諷刺瑪麗，還與瑪麗的粉絲對罵，瑪麗刻意不把事情鬧大，隨著時間逐漸過去，伊旺的元配伊芙也有了別的感情對象，伊旺和她所生的女兒們也都慢慢可以接受瑪麗，在瑪麗拍攝李安執導的動作片「雙子殺手」（Gemini Man）時，伊旺也常在外景地出現， 和瑪麗趁著拍片空檔繼續甜蜜戀情，去年6月他們也生了個兒子羅利，家庭成員更加充實。

據「時人」報導，伊旺與瑪麗的婚禮雖不盛大，卻可愛、歡樂，連婚宴的餐食都是農場現採的蔬菜為主，兩人儘管有年齡上的差距，卻是挺相配的一對，親友們獻上的祝福也讓他們終於走出「不倫戀」的陰霾。

社群網站 蔬菜

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