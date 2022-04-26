我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

片場槍擊意外奪命 亞歷鮑德溫「排戲畫面」曝光

中央社／洛杉磯25日綜合報導
新墨西哥州警方公布亞歷鮑德溫在電影Rust片場，拿一把老西部式手槍在排戲的片段。（Getty Images）
新墨西哥州警方公布亞歷鮑德溫在電影Rust片場，拿一把老西部式手槍在排戲的片段。（Getty Images）

新墨西哥州警方今天公布男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在電影Rust片場，拿一把老西部式手槍在排戲的片段。在那之後，那把槍在亞歷鮑德溫手中走火，害死一名攝影指導。

路透報導，新墨西哥州聖塔菲郡（Santa Fe County）警長孟多薩（Adan Mendoza）同時公布案發現場照片，以及亞歷鮑德溫等Rust片場人員接受警方訊問的錄影畫面。但孟多薩表示，是否正式提出刑事控訴的決定，將取決於進一步的鑑定結果。

來源：TODAY

孟多薩在書面的聲明中說：「調查工作仍有幾處尚未完成，包括美國聯邦調查局（FBI）在槍枝和彈道的鑑識工作，DNA和指紋的分析，還有亞歷鮑德溫電話資料的分析等。」

去年10月，亞歷鮑德溫在拍攝新片期間手槍不慎走火，導致42歲攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）身亡，48歲導演蘇薩（Joel Souza）受傷。

亞歷鮑德溫否認自己該為賀勤茲的死負責，並說實彈根本不該出現在拍片現場。

新墨西哥州聖塔菲郡警長孟多薩同時公布案發現場照片，以及亞歷鮑德溫等Rust片場人...
新墨西哥州聖塔菲郡警長孟多薩同時公布案發現場照片，以及亞歷鮑德溫等Rust片場人員接受警方訊問的錄影畫面。（美聯社）

今天公布的影片並無音軌，片中亞歷鮑德溫穿著戲服，手上拿的看似就是後來走火害死賀勤茲的那把槍。

其他影片則顯示亞歷鮑德溫正接受警方的訊問，地點包括槍擊案現場及警局。

64歲的亞歷鮑德溫身兼Rust一片的製片，他曾在法律文件中說，他的合約有保障條款，讓他免於承擔個人責任。

今天公布的影片並無音軌，片中亞歷鮑德溫穿著戲服，手上拿的看似就是後來走火害死賀勤...
今天公布的影片並無音軌，片中亞歷鮑德溫穿著戲服，手上拿的看似就是後來走火害死賀勤茲的那把槍。（美聯社）

亞歷鮑德溫 新墨西哥州 攝影

上一則

強尼、安珀法庭攻防 逗得列席民眾大笑

延伸閱讀

芝血腥周末重現 42人中槍 8死1重傷

芝血腥周末重現 42人中槍 8死1重傷
紐約外賣郎 哈林區送餐遭槍擊

紐約外賣郎 哈林區送餐遭槍擊
紐約外賣郎哈林區送餐遭槍擊

紐約外賣郎哈林區送餐遭槍擊
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

熱門新聞

楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
水原希子揭發名製片梅川治男的離譜行徑。(取材自Instagram)

水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程

2022-04-20 23:41
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便

煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看

退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看