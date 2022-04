湯姆克魯斯是否在「奇異博士2:失控多重宇宙」亮相,成為片子最吸引觀眾的焦點之一。(路透資料照片)

今年暑期黃金檔再過10天就要由漫威 最新大片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映揭開序幕,片中最引人矚目的焦點之一就在於會出現哪些不同版本、平行時空中的超級英雄,早先盛傳曾被漫威列為「鋼鐵人」第一人選的湯姆克魯斯 (Tom Cruise),將會以不同版本的鋼鐵人姿態現身,還有八卦報導疑似偷拍到他以鋼鐵人造型現身片場,觀眾的期待度暴增,殊不知,到了片子快要上映的現在,又出現完全相反的風聲。

根據最新的內線報導,消息人士打槍「奇異博士2:失控多重宇宙」中會有湯姆克魯斯版鋼鐵人的風聲,透露觀眾能夠期待他在片中的戲分是「0分鐘」,徹底摧毀大家的想像。雖然會令很多人失望,不過漫威對於新片內容的高度保密作風,使得影片正式放映之前,沒有太多人能知道真正的答案,反而刺激更多人在第一時間衝進戲院,對於票房還是有拉抬效果。